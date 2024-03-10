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СМИ: тюрьма в Британии перевела 200 заключенных из-за радиоактивного газа
СМИ: тюрьма в Британии перевела 200 заключенных из-за радиоактивного газа - РИА Новости, 10.03.2024
СМИ: тюрьма в Британии перевела 200 заключенных из-за радиоактивного газа
Мужская тюрьма HMP Dartmoor в британском Принстауне за несколько месяцев закрыла десятки камер и перевела около 200 заключенных после того, как в тюрьме был... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T21:41
2024-03-10T21:41
2024-03-10T21:49
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Мужская тюрьма HMP Dartmoor в британском Принстауне за несколько месяцев закрыла десятки камер и перевела около 200 заключенных после того, как в тюрьме был обнаружен радиоактивный газ радон, сообщает телеканал Sky News. "HMP Dartmoor была вынуждена закрыть десятки камер и перевести почти 200 заключенных после того, как в тюрьме был обнаружен радиоактивный газ", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что в период с ноября по февраль были закрыты 184 камеры, а также переселены 194 заключенных из-за обнаруженного радонового загрязнения. При этом переселение заключенных администрация тюрьмы называет "временной мерой" на фоне работ по "постоянному снижению" уровня радона в учреждении. По данным Sky News, хотя газ присутствует повсюду, его уровень низок, как и риск, который он представляет для здоровья. При этом он чаще встречается в районах с высокой концентрацией гранита, таких как Дартмур, где и расположена тюрьма.
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в мире, великобритания, происшествия
В мире, Великобритания, Происшествия
СМИ: тюрьма в Британии перевела 200 заключенных из-за радиоактивного газа
Sky News: в Британии 200 заключенных тюрьмы перевели из-за радиоактивного газа
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости.
Мужская тюрьма HMP Dartmoor в британском Принстауне за несколько месяцев закрыла десятки камер и перевела около 200 заключенных после того, как в тюрьме был обнаружен радиоактивный газ радон, сообщает телеканал Sky News
.
«
"HMP Dartmoor была вынуждена закрыть десятки камер и перевести почти 200 заключенных после того, как в тюрьме был обнаружен радиоактивный газ", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что в период с ноября по февраль были закрыты 184 камеры, а также переселены 194 заключенных из-за обнаруженного радонового загрязнения. При этом переселение заключенных администрация тюрьмы называет "временной мерой" на фоне работ по "постоянному снижению" уровня радона в учреждении.
По данным Sky News, хотя газ присутствует повсюду, его уровень низок, как и риск, который он представляет для здоровья. При этом он чаще встречается в районах с высокой концентрацией гранита, таких как Дартмур, где и расположена тюрьма.
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