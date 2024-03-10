https://ria.ru/20240310/pozhar-1932118019.html
При пожаре в частном доме в Самарской области погибли три человека
При пожаре в частном доме в Самарской области погибли три человека - РИА Новости, 10.03.2024
При пожаре в частном доме в Самарской области погибли три человека
Женщина и двое детей погибли при пожаре в частном доме в селе Челно-Вершины в Самарской области, сообщили журналистам в региональном центре по делам гражданской РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T10:01
2024-03-10T10:01
2024-03-10T10:05
происшествия
самарская область
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САМАРА, 10 мар - РИА Новости. Женщина и двое детей погибли при пожаре в частном доме в селе Челно-Вершины в Самарской области, сообщили журналистам в региональном центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям. По данным областного ГУМЧС, к ним информация о пожаре в частном доме на улице Элеваторная в селе Челно-Вершины поступила в 6.26 мск. В 6.40 мск пожар локализовали на площади 40 квадратных метров, в 6.49 мск возгорание потушили. "Погибла женщина 1962 года рождения, пострадавших внуков - (им) 7 лет и 4 года - увезли в больницу... К сожалению, детей не удалось спасти", - сообщили в областном центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.
https://ria.ru/20240302/pozhar-1930737764.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самарская область
Происшествия, Самарская область
При пожаре в частном доме в Самарской области погибли три человека
При пожаре в доме в Самарской области погибли три человека, включая двух детей
САМАРА, 10 мар - РИА Новости. Женщина и двое детей погибли при пожаре в частном доме в селе Челно-Вершины в Самарской области, сообщили журналистам в региональном центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.
По данным областного ГУМЧС, к ним информация о пожаре в частном доме на улице Элеваторная в селе Челно-Вершины поступила в 6.26 мск. В 6.40 мск пожар локализовали на площади 40 квадратных метров, в 6.49 мск возгорание потушили.
"Погибла женщина 1962 года рождения, пострадавших внуков - (им) 7 лет и 4 года - увезли в больницу... К сожалению, детей не удалось спасти", - сообщили в областном центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.
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