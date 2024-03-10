https://ria.ru/20240310/pozhar-1932118019.html

При пожаре в частном доме в Самарской области погибли три человека

При пожаре в частном доме в Самарской области погибли три человека - РИА Новости, 10.03.2024

При пожаре в частном доме в Самарской области погибли три человека

Женщина и двое детей погибли при пожаре в частном доме в селе Челно-Вершины в Самарской области, сообщили журналистам в региональном центре по делам гражданской РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T10:01

2024-03-10T10:01

2024-03-10T10:05

происшествия

самарская область

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САМАРА, 10 мар - РИА Новости. Женщина и двое детей погибли при пожаре в частном доме в селе Челно-Вершины в Самарской области, сообщили журналистам в региональном центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям. По данным областного ГУМЧС, к ним информация о пожаре в частном доме на улице Элеваторная в селе Челно-Вершины поступила в 6.26 мск. В 6.40 мск пожар локализовали на площади 40 квадратных метров, в 6.49 мск возгорание потушили. "Погибла женщина 1962 года рождения, пострадавших внуков - (им) 7 лет и 4 года - увезли в больницу... К сожалению, детей не удалось спасти", - сообщили в областном центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

https://ria.ru/20240302/pozhar-1930737764.html

самарская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, самарская область