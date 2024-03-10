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При пожаре в частном доме в Самарской области погибли три человека - РИА Новости, 10.03.2024
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10:01 10.03.2024 (обновлено: 10:05 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/pozhar-1932118019.html
При пожаре в частном доме в Самарской области погибли три человека
При пожаре в частном доме в Самарской области погибли три человека - РИА Новости, 10.03.2024
При пожаре в частном доме в Самарской области погибли три человека
Женщина и двое детей погибли при пожаре в частном доме в селе Челно-Вершины в Самарской области, сообщили журналистам в региональном центре по делам гражданской РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T10:01
2024-03-10T10:05
происшествия
самарская область
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САМАРА, 10 мар - РИА Новости. Женщина и двое детей погибли при пожаре в частном доме в селе Челно-Вершины в Самарской области, сообщили журналистам в региональном центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям. По данным областного ГУМЧС, к ним информация о пожаре в частном доме на улице Элеваторная в селе Челно-Вершины поступила в 6.26 мск. В 6.40 мск пожар локализовали на площади 40 квадратных метров, в 6.49 мск возгорание потушили. "Погибла женщина 1962 года рождения, пострадавших внуков - (им) 7 лет и 4 года - увезли в больницу... К сожалению, детей не удалось спасти", - сообщили в областном центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.
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Дарья Буймова
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происшествия, самарская область
Происшествия, Самарская область
При пожаре в частном доме в Самарской области погибли три человека

При пожаре в доме в Самарской области погибли три человека, включая двух детей

© Фото : ГКУ СО "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям"Место пожара в частном доме в селе Челно-Вершины Самарском области. 10 марта 2024
Место пожара в частном доме в селе Челно-Вершины Самарском области. 10 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© Фото : ГКУ СО "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям"
Место пожара в частном доме в селе Челно-Вершины Самарском области. 10 марта 2024
Читать ria.ru в
САМАРА, 10 мар - РИА Новости. Женщина и двое детей погибли при пожаре в частном доме в селе Челно-Вершины в Самарской области, сообщили журналистам в региональном центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.
По данным областного ГУМЧС, к ним информация о пожаре в частном доме на улице Элеваторная в селе Челно-Вершины поступила в 6.26 мск. В 6.40 мск пожар локализовали на площади 40 квадратных метров, в 6.49 мск возгорание потушили.
"Погибла женщина 1962 года рождения, пострадавших внуков - (им) 7 лет и 4 года - увезли в больницу... К сожалению, детей не удалось спасти", - сообщили в областном центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.
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ПроисшествияСамарская область
 
 
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