https://ria.ru/20240310/postradavshaya-1932146701.html
Еще одна жительница Донецка пострадала при украинском обстреле
Еще одна жительница Донецка пострадала при украинском обстреле - РИА Новости, 10.03.2024
Еще одна жительница Донецка пострадала при украинском обстреле
Еще одна мирная жительница пострадала в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T14:51
2024-03-10T14:51
2024-03-10T14:51
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Еще одна мирная жительница пострадала в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате утреннего обстрела Кировского района города пострадали два мирных жителя. "По дополнительной информации, во время утреннего обстрела Кировского района по улице Николая Островского ранена девушка 2005 года рождения", - говорится в сообщении мэра.
https://ria.ru/20240306/europa-1931329632.html
донецк
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), денис пушилин
Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Денис Пушилин
Еще одна жительница Донецка пострадала при украинском обстреле
Кулемзин: еще одна жительница Донецка пострадала при обстреле со стороны ВСУ