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Еще одна жительница Донецка пострадала при украинском обстреле - РИА Новости, 10.03.2024
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14:51 10.03.2024
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Еще одна жительница Донецка пострадала при украинском обстреле
Еще одна жительница Донецка пострадала при украинском обстреле - РИА Новости, 10.03.2024
Еще одна жительница Донецка пострадала при украинском обстреле
Еще одна мирная жительница пострадала в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T14:51
2024-03-10T14:51
донецк
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алексей кулемзин (донецк)
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Еще одна мирная жительница пострадала в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате утреннего обстрела Кировского района города пострадали два мирных жителя. "По дополнительной информации, во время утреннего обстрела Кировского района по улице Николая Островского ранена девушка 2005 года рождения", - говорится в сообщении мэра.
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донецк
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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), денис пушилин
Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Денис Пушилин
Еще одна жительница Донецка пострадала при украинском обстреле

Кулемзин: еще одна жительница Донецка пострадала при обстреле со стороны ВСУ

© РИА Новости Последствия обстрела Донецка украинскими войсками
Последствия обстрела Донецка украинскими войсками
© РИА Новости
Последствия обстрела Донецка украинскими войсками. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Еще одна мирная жительница пострадала в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате утреннего обстрела Кировского района города пострадали два мирных жителя.
"По дополнительной информации, во время утреннего обстрела Кировского района по улице Николая Островского ранена девушка 2005 года рождения", - говорится в сообщении мэра.
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