https://ria.ru/20240310/postradavshaya-1932146701.html

Еще одна жительница Донецка пострадала при украинском обстреле

Еще одна жительница Донецка пострадала при украинском обстреле - РИА Новости, 10.03.2024

Еще одна жительница Донецка пострадала при украинском обстреле

Еще одна мирная жительница пострадала в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T14:51

2024-03-10T14:51

2024-03-10T14:51

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Еще одна мирная жительница пострадала в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате утреннего обстрела Кировского района города пострадали два мирных жителя. "По дополнительной информации, во время утреннего обстрела Кировского района по улице Николая Островского ранена девушка 2005 года рождения", - говорится в сообщении мэра.

https://ria.ru/20240306/europa-1931329632.html

донецк

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), денис пушилин