https://ria.ru/20240310/plennyy-1932100572.html

Украинский пленный рассказал, как рота потеряла почти 90 процентов солдат

Украинский пленный рассказал, как рота потеряла почти 90 процентов солдат - РИА Новости, 10.03.2024

Украинский пленный рассказал, как рота потеряла почти 90 процентов солдат

С 22 сентября 2023 года от батальона в составе 58-й отдельной механизированной бригады ВСУ осталась одна треть, а от роты в 106 человек — 14 военных, рассказал... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T06:04

2024-03-10T06:04

2024-03-10T07:28

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 10 мар - РИА Новости. С 22 сентября 2023 года от батальона в составе 58-й отдельной механизированной бригады ВСУ осталась одна треть, а от роты в 106 человек — 14 военных, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Александр Гуприн."Да, потери большие… 16 сентября мы заехали, с 22 у нас БРка (боевое распоряжение) ... на данный момент у нас уже собирают с первой роты, со второй и с третьей роты", - сообщил он.По словам Гуприна, из состава батальона осталась примерно треть. "Треть где-то и осталась. Может, если не меньше... Если начинают брать уже мехводов и наводчиков, уже же понятно, что людей нет", - заявил военнопленный.При этом в роте, отметил он, осталось 14 человек. "Если по штатке там 104 или 106 человек... Ну, 100 человек, грубо говоря... (Осталось) 14 где-то. Ну там мало очень, очень мало", - сказал Гуприн.Пленный также сообщил, что украинских пехотинцев в учебных центрах ВСУ массово готовят к десантированию с американских бронетранспортеров М113.Гуприн служил в 58-й отдельной мотопехотной бригаде. В плен сдался в начале марта 2024 года.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.

https://ria.ru/20240208/ukraina-1926079066.html

https://ria.ru/20240308/ukraina-1931915407.html

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вооруженные силы украины, в мире