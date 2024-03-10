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Украинский пленный рассказал, как рота потеряла почти 90 процентов солдат - РИА Новости, 10.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:04 10.03.2024 (обновлено: 07:28 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/plennyy-1932100572.html
Украинский пленный рассказал, как рота потеряла почти 90 процентов солдат
Украинский пленный рассказал, как рота потеряла почти 90 процентов солдат - РИА Новости, 10.03.2024
Украинский пленный рассказал, как рота потеряла почти 90 процентов солдат
С 22 сентября 2023 года от батальона в составе 58-й отдельной механизированной бригады ВСУ осталась одна треть, а от роты в 106 человек — 14 военных, рассказал... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T06:04
2024-03-10T07:28
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 10 мар - РИА Новости. С 22 сентября 2023 года от батальона в составе 58-й отдельной механизированной бригады ВСУ осталась одна треть, а от роты в 106 человек — 14 военных, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Александр Гуприн.&quot;Да, потери большие… 16 сентября мы заехали, с 22 у нас БРка (боевое распоряжение) ... на данный момент у нас уже собирают с первой роты, со второй и с третьей роты&quot;, - сообщил он.По словам Гуприна, из состава батальона осталась примерно треть. "Треть где-то и осталась. Может, если не меньше... Если начинают брать уже мехводов и наводчиков, уже же понятно, что людей нет", - заявил военнопленный.При этом в роте, отметил он, осталось 14 человек. "Если по штатке там 104 или 106 человек... Ну, 100 человек, грубо говоря... (Осталось) 14 где-то. Ну там мало очень, очень мало", - сказал Гуприн.Пленный также сообщил, что украинских пехотинцев в учебных центрах ВСУ массово готовят к десантированию с американских бронетранспортеров М113.Гуприн служил в 58-й отдельной мотопехотной бригаде. В плен сдался в начале марта 2024 года.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
https://ria.ru/20240208/ukraina-1926079066.html
https://ria.ru/20240308/ukraina-1931915407.html
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вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире
Украинский пленный рассказал, как рота потеряла почти 90 процентов солдат

Украинский пленный Гуприн: с осени 2023 года рота ВСУ потеряла почти 90% состава

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой
Украинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 10 мар - РИА Новости. С 22 сентября 2023 года от батальона в составе 58-й отдельной механизированной бригады ВСУ осталась одна треть, а от роты в 106 человек — 14 военных, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Александр Гуприн.
«

"Да, потери большие… 16 сентября мы заехали, с 22 у нас БРка (боевое распоряжение) ... на данный момент у нас уже собирают с первой роты, со второй и с третьей роты", - сообщил он.

По словам Гуприна, из состава батальона осталась примерно треть.
"Треть где-то и осталась. Может, если не меньше... Если начинают брать уже мехводов и наводчиков, уже же понятно, что людей нет", - заявил военнопленный.
При этом в роте, отметил он, осталось 14 человек.
"Если по штатке там 104 или 106 человек... Ну, 100 человек, грубо говоря... (Осталось) 14 где-то. Ну там мало очень, очень мало", - сказал Гуприн.
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Пленный также сообщил, что украинских пехотинцев в учебных центрах ВСУ массово готовят к десантированию с американских бронетранспортеров М113.
Гуприн служил в 58-й отдельной мотопехотной бригаде. В плен сдался в начале марта 2024 года.
В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
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