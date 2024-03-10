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Спрос на перевозку товаров через Россию вырос на фоне атак хуситов - РИА Новости, 11.03.2024
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21:57 10.03.2024 (обновлено: 00:08 11.03.2024)
https://ria.ru/20240310/perevozka-1932194090.html
Спрос на перевозку товаров через Россию вырос на фоне атак хуситов
Спрос на перевозку товаров через Россию вырос на фоне атак хуситов - РИА Новости, 11.03.2024
Спрос на перевозку товаров через Россию вырос на фоне атак хуситов
Спрос на перевозку товаров из Азии в Европу через Россию резко возрос с началом кризиса в Красном море, пишет газета Financial Times со ссылкой на сведения... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-10T21:57
2024-03-11T00:08
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Спрос на перевозку товаров из Азии в Европу через Россию резко возрос с началом кризиса в Красном море, пишет газета Financial Times со ссылкой на сведения логистических компаний и железнодорожных операторов. В частности, по информации немецкой фирмы DHL, запросы на транспортировку товаров по российским железным дорогам за это время выросли на 40 процентов. Как сообщила базирующаяся в Нидерландах компания Rail Bridge Cargo, грузовые железнодорожные перевозки через Россию в этом году были на 31 процент выше по сравнению с тем же периодом 2023 года. &quot;Логистические компании по-новому посмотрели на маршруты через Россию после решения большинства крупных контейнерных линий перенаправить рейсы из Азии в Европу, которые обычно &lt;...&gt; следуют через мыс Доброй Надежды (в ЮАР. — Прим. ред.). Они действовали после того, как йеменские хуситы начали &lt;...&gt; нападения на торговые суда в поддержку палестинцев в секторе Газа&quot;, — говорится в публикации.Издание отмечает, что некоторые логистические компании предлагают "южный маршрут", минующий Россию, — через Казахстан, Азербайджан и Турцию. "Этот маршрут, который предполагает паромную переправу через Каспийское море, занимает больше времени, чем рейс контейнеровоза между Китаем и Европой. Это целесообразно в основном для товаров, направляющихся в и из стран Центральной Азии, таких как Узбекистан", — резюмируется в статье.
https://ria.ru/20240219/rosatom-1928136714.html
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красное море, россия, европа, dhl, ансар алла
Красное море, Россия, Европа, DHL, Ансар Алла
Спрос на перевозку товаров через Россию вырос на фоне атак хуситов

FT: спрос на перевозку товаров через Россию резко вырос на фоне атак хуситов

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПоезда РЖД
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Спрос на перевозку товаров из Азии в Европу через Россию резко возрос с началом кризиса в Красном море, пишет газета Financial Times со ссылкой на сведения логистических компаний и железнодорожных операторов.
В частности, по информации немецкой фирмы DHL, запросы на транспортировку товаров по российским железным дорогам за это время выросли на 40 процентов. Как сообщила базирующаяся в Нидерландах компания Rail Bridge Cargo, грузовые железнодорожные перевозки через Россию в этом году были на 31 процент выше по сравнению с тем же периодом 2023 года.
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«

"Логистические компании по-новому посмотрели на маршруты через Россию после решения большинства крупных контейнерных линий перенаправить рейсы из Азии в Европу, которые обычно <...> следуют через мыс Доброй Надежды (в ЮАР. — Прим. ред.). Они действовали после того, как йеменские хуситы начали <...> нападения на торговые суда в поддержку палестинцев в секторе Газа", — говорится в публикации.

Издание отмечает, что некоторые логистические компании предлагают "южный маршрут", минующий Россию, — через Казахстан, Азербайджан и Турцию.
"Этот маршрут, который предполагает паромную переправу через Каспийское море, занимает больше времени, чем рейс контейнеровоза между Китаем и Европой. Это целесообразно в основном для товаров, направляющихся в и из стран Центральной Азии, таких как Узбекистан", — резюмируется в статье.
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