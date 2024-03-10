https://ria.ru/20240310/perevozka-1932194090.html

Спрос на перевозку товаров через Россию вырос на фоне атак хуситов

Спрос на перевозку товаров через Россию вырос на фоне атак хуситов - РИА Новости, 11.03.2024

Спрос на перевозку товаров через Россию вырос на фоне атак хуситов

Спрос на перевозку товаров из Азии в Европу через Россию резко возрос с началом кризиса в Красном море, пишет газета Financial Times со ссылкой на сведения... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-10T21:57

2024-03-10T21:57

2024-03-11T00:08

красное море

россия

европа

dhl

ансар алла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570019760_0:181:2997:1866_1920x0_80_0_0_b509a64b0b9a01566a482bc1c500fd85.jpg

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Спрос на перевозку товаров из Азии в Европу через Россию резко возрос с началом кризиса в Красном море, пишет газета Financial Times со ссылкой на сведения логистических компаний и железнодорожных операторов. В частности, по информации немецкой фирмы DHL, запросы на транспортировку товаров по российским железным дорогам за это время выросли на 40 процентов. Как сообщила базирующаяся в Нидерландах компания Rail Bridge Cargo, грузовые железнодорожные перевозки через Россию в этом году были на 31 процент выше по сравнению с тем же периодом 2023 года. "Логистические компании по-новому посмотрели на маршруты через Россию после решения большинства крупных контейнерных линий перенаправить рейсы из Азии в Европу, которые обычно <...> следуют через мыс Доброй Надежды (в ЮАР. — Прим. ред.). Они действовали после того, как йеменские хуситы начали <...> нападения на торговые суда в поддержку палестинцев в секторе Газа", — говорится в публикации.Издание отмечает, что некоторые логистические компании предлагают "южный маршрут", минующий Россию, — через Казахстан, Азербайджан и Турцию. "Этот маршрут, который предполагает паромную переправу через Каспийское море, занимает больше времени, чем рейс контейнеровоза между Китаем и Европой. Это целесообразно в основном для товаров, направляющихся в и из стран Центральной Азии, таких как Узбекистан", — резюмируется в статье.

https://ria.ru/20240219/rosatom-1928136714.html

https://ria.ru/20240303/sanktsii-1930845472.html

красное море

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

красное море, россия, европа, dhl, ансар алла