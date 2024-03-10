Рейтинг@Mail.ru
СМИ: замена Киевом уничтоженных установок для Patriot может занять годы - РИА Новости, 10.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:12 10.03.2024 (обновлено: 13:08 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/patriot-1932128775.html
СМИ: замена Киевом уничтоженных установок для Patriot может занять годы
СМИ: замена Киевом уничтоженных установок для Patriot может занять годы - РИА Новости, 10.03.2024
СМИ: замена Киевом уничтоженных установок для Patriot может занять годы
Покупка для Украины новых пусковых установок для ЗРК Patriot взамен уничтоженных в районе Покровска в ДНР может занять месяцы или даже годы, сообщил журнал... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T12:12
2024-03-10T13:08
украина
сша
россия
сергей лавров
нато
forbes
зрк с-300
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932130176_196:283:830:640_1920x0_80_0_0_f07b4db8b95cc08a3826477e3063b091.jpg
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Покупка для Украины новых пусковых установок для ЗРК Patriot взамен уничтоженных в районе Покровска в ДНР может занять месяцы или даже годы, сообщил журнал Forbes. &quot;Украина или один из ее союзников могли бы встать в очередь, чтобы купить новые пусковые установки и заменить те две, которые русские уничтожили, но такая покупка может занять месяцы, а то и годы&quot;, — указано в материале.Издание подчеркнуло, что покупка новых комплексов обошлась бы в миллионы долларов, которые не заложены в бюджет Киева. При этом журнал указал, что украинцы предпочитают получать военную помощь в качестве пожертвований и, по мнению Forbes, наиболее целесообразно было бы получить ее от США, но "дружественные к России" республиканцы в конгрессе блокируют дальнейшую помощь Киеву."Каждая пусковая установка Patriot, которую теряют украинцы, — это установка, которую они не могут с легкостью заменить", — отметили в публикации. Накануне Минобороны России опубликовало видео попадания ракеты комплекса "Искандер-М" в украинскую технику. По данным ведомства, при ударе уничтожили зенитную ракетную систему С-300 в районе Покровска в ДНР. Позже в распоряжении РИА Новости оказались кадры с последствиями удара, на которых видно, что уничтожены три системы ПВО. Затем источник агентства в силовых структурах сообщил, что среди систем ПВО, уничтоженных в районе Покровска в ДНР ударом ракеты ОТРК "Искандер-М", было два американских ЗРК Patriot. В прошлый раз российские военные поразили Patriot в конце февраля. Тогда под удар высокоточным оружием попали пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина комплекса.
https://ria.ru/20240310/patriot-1932098321.html
https://ria.ru/20240310/patriot-1932101435.html
https://ria.ru/20240310/patriot-1932095529.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры последствий удара по украинским ЗРК в ДНР
В распоряжении РИА Новости оказались кадры последствий удара по украинским ЗРК западнее города Покровск в Донбассе. В результате точного удара были поражены: 3 пусковые установки ЗРК С-300ПС, радиолокатор подсвета целей и наведения ракет; два автомобиля сопровождения ВСУ. Ранее МО РФ опубликовали кадры самого удара.
2024-03-10T12:12
true
PT0M16S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932130176_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_ea2a246e709edd4ed3b6b5157496be6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, россия, сергей лавров, нато, forbes, зрк с-300
Украина, США, Россия, Сергей Лавров, НАТО, Forbes, ЗРК С-300
СМИ: замена Киевом уничтоженных установок для Patriot может занять годы

Forbes: замена Киевом уничтоженных пусковых установок Patriot может занять годы

© U.S. Army photo by 2nd Lt. Emily ParkПусковая установка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot
Пусковая установка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot
© U.S. Army photo by 2nd Lt. Emily Park
Пусковая установка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Покупка для Украины новых пусковых установок для ЗРК Patriot взамен уничтоженных в районе Покровска в ДНР может занять месяцы или даже годы, сообщил журнал Forbes.
«

"Украина или один из ее союзников могли бы встать в очередь, чтобы купить новые пусковые установки и заменить те две, которые русские уничтожили, но такая покупка может занять месяцы, а то и годы", — указано в материале.

Издание подчеркнуло, что покупка новых комплексов обошлась бы в миллионы долларов, которые не заложены в бюджет Киева.
При этом журнал указал, что украинцы предпочитают получать военную помощь в качестве пожертвований и, по мнению Forbes, наиболее целесообразно было бы получить ее от США, но "дружественные к России" республиканцы в конгрессе блокируют дальнейшую помощь Киеву.
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
В США раскрыли судьбу экипажа уничтоженного ЗРК Patriot
Вчера, 05:04
"Каждая пусковая установка Patriot, которую теряют украинцы, — это установка, которую они не могут с легкостью заменить", — отметили в публикации.
Накануне Минобороны России опубликовало видео попадания ракеты комплекса "Искандер-М" в украинскую технику. По данным ведомства, при ударе уничтожили зенитную ракетную систему С-300 в районе Покровска в ДНР. Позже в распоряжении РИА Новости оказались кадры с последствиями удара, на которых видно, что уничтожены три системы ПВО.
Кадры последствий удара по украинским ЗРК в ДНР - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
На Украине заговорили о предательстве после потери Patriot
Вчера, 06:18
Затем источник агентства в силовых структурах сообщил, что среди систем ПВО, уничтоженных в районе Покровска в ДНР ударом ракеты ОТРК "Искандер-М", было два американских ЗРК Patriot.
В прошлый раз российские военные поразили Patriot в конце февраля. Тогда под удар высокоточным оружием попали пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина комплекса.
Ракетная батарея Patriot
"Нет слов": в Германии рассвирепели из-за уничтожения Patriot на Украине
Вчера, 03:17
 
УкраинаСШАРоссияСергей ЛавровНАТОForbesЗРК С-300
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала