https://ria.ru/20240310/patriot-1932128775.html

СМИ: замена Киевом уничтоженных установок для Patriot может занять годы

СМИ: замена Киевом уничтоженных установок для Patriot может занять годы - РИА Новости, 10.03.2024

СМИ: замена Киевом уничтоженных установок для Patriot может занять годы

Покупка для Украины новых пусковых установок для ЗРК Patriot взамен уничтоженных в районе Покровска в ДНР может занять месяцы или даже годы, сообщил журнал... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T12:12

2024-03-10T12:12

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Покупка для Украины новых пусковых установок для ЗРК Patriot взамен уничтоженных в районе Покровска в ДНР может занять месяцы или даже годы, сообщил журнал Forbes. "Украина или один из ее союзников могли бы встать в очередь, чтобы купить новые пусковые установки и заменить те две, которые русские уничтожили, но такая покупка может занять месяцы, а то и годы", — указано в материале.Издание подчеркнуло, что покупка новых комплексов обошлась бы в миллионы долларов, которые не заложены в бюджет Киева. При этом журнал указал, что украинцы предпочитают получать военную помощь в качестве пожертвований и, по мнению Forbes, наиболее целесообразно было бы получить ее от США, но "дружественные к России" республиканцы в конгрессе блокируют дальнейшую помощь Киеву."Каждая пусковая установка Patriot, которую теряют украинцы, — это установка, которую они не могут с легкостью заменить", — отметили в публикации. Накануне Минобороны России опубликовало видео попадания ракеты комплекса "Искандер-М" в украинскую технику. По данным ведомства, при ударе уничтожили зенитную ракетную систему С-300 в районе Покровска в ДНР. Позже в распоряжении РИА Новости оказались кадры с последствиями удара, на которых видно, что уничтожены три системы ПВО. Затем источник агентства в силовых структурах сообщил, что среди систем ПВО, уничтоженных в районе Покровска в ДНР ударом ракеты ОТРК "Искандер-М", было два американских ЗРК Patriot. В прошлый раз российские военные поразили Patriot в конце февраля. Тогда под удар высокоточным оружием попали пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина комплекса.

https://ria.ru/20240310/patriot-1932098321.html

https://ria.ru/20240310/patriot-1932101435.html

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Кадры последствий удара по украинским ЗРК в ДНР В распоряжении РИА Новости оказались кадры последствий удара по украинским ЗРК западнее города Покровск в Донбассе. В результате точного удара были поражены: 3 пусковые установки ЗРК С-300ПС, радиолокатор подсвета целей и наведения ракет; два автомобиля сопровождения ВСУ. Ранее МО РФ опубликовали кадры самого удара. 2024-03-10T12:12 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, сша, россия, сергей лавров, нато, forbes, зрк с-300