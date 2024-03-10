СМИ: замена Киевом уничтоженных установок для Patriot может занять годы
Forbes: замена Киевом уничтоженных пусковых установок Patriot может занять годы
© U.S. Army photo by 2nd Lt. Emily ParkПусковая установка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot
© U.S. Army photo by 2nd Lt. Emily Park
Пусковая установка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Покупка для Украины новых пусковых установок для ЗРК Patriot взамен уничтоженных в районе Покровска в ДНР может занять месяцы или даже годы, сообщил журнал Forbes.
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"Украина или один из ее союзников могли бы встать в очередь, чтобы купить новые пусковые установки и заменить те две, которые русские уничтожили, но такая покупка может занять месяцы, а то и годы", — указано в материале.
Издание подчеркнуло, что покупка новых комплексов обошлась бы в миллионы долларов, которые не заложены в бюджет Киева.
При этом журнал указал, что украинцы предпочитают получать военную помощь в качестве пожертвований и, по мнению Forbes, наиболее целесообразно было бы получить ее от США, но "дружественные к России" республиканцы в конгрессе блокируют дальнейшую помощь Киеву.
"Каждая пусковая установка Patriot, которую теряют украинцы, — это установка, которую они не могут с легкостью заменить", — отметили в публикации.
Накануне Минобороны России опубликовало видео попадания ракеты комплекса "Искандер-М" в украинскую технику. По данным ведомства, при ударе уничтожили зенитную ракетную систему С-300 в районе Покровска в ДНР. Позже в распоряжении РИА Новости оказались кадры с последствиями удара, на которых видно, что уничтожены три системы ПВО.
Затем источник агентства в силовых структурах сообщил, что среди систем ПВО, уничтоженных в районе Покровска в ДНР ударом ракеты ОТРК "Искандер-М", было два американских ЗРК Patriot.
В прошлый раз российские военные поразили Patriot в конце февраля. Тогда под удар высокоточным оружием попали пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина комплекса.