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На Украине заговорили о предательстве после потери Patriot
На Украине заговорили о предательстве после потери Patriot - РИА Новости, 10.03.2024
На Украине заговорили о предательстве после потери Patriot
Украинские эксперты не исключили "фактора предательства" после уничтожения зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в ДНР, пишет издание "Страна.ua". РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T06:18
2024-03-10T06:18
2024-03-10T06:41
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Украинские эксперты не исключили "фактора предательства" после уничтожения зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в ДНР, пишет издание "Страна.ua".Как говорится в статье, ВСУ вынуждены перебрасывать свои ЗРК ближе к линии фронта, из-за чего они попадают в зону поражения."Также эксперты не исключают фактора предательства. То есть кто-то из украинских военных, по этой версии, известил россиян о маршруте передвижения Patriot", — утверждает издание.Вчера Минобороны России опубликовало видео попадания ракеты комплекса "Искандер-М" по украинской технике в районе Покровска в ДНР, по данным ведомства, при ударе уничтожили зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300. Как позднее сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, среди систем ПВО, уничтоженных ударом "Искандера", было два американских ЗРК Patriot.
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Кадры последствий удара по украинским ЗРК в ДНР
В распоряжении РИА Новости оказались кадры последствий удара по украинским ЗРК западнее города Покровск в Донбассе. В результате точного удара были поражены: 3 пусковые установки ЗРК С-300ПС, радиолокатор подсвета целей и наведения ракет; два автомобиля сопровождения ВСУ. Ранее МО РФ опубликовали кадры самого удара.
2024-03-10T06:18
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
На Украине заговорили о предательстве после потери Patriot
"Страна.ua": на Украине заговорили о предательстве после уничтожения ЗРК Patriot