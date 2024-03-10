https://ria.ru/20240310/patriot-1932101435.html

На Украине заговорили о предательстве после потери Patriot

На Украине заговорили о предательстве после потери Patriot - РИА Новости, 10.03.2024

На Украине заговорили о предательстве после потери Patriot

Украинские эксперты не исключили "фактора предательства" после уничтожения зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в ДНР, пишет издание "Страна.ua". РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T06:18

2024-03-10T06:18

2024-03-10T06:41

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Украинские эксперты не исключили "фактора предательства" после уничтожения зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в ДНР, пишет издание "Страна.ua".Как говорится в статье, ВСУ вынуждены перебрасывать свои ЗРК ближе к линии фронта, из-за чего они попадают в зону поражения."Также эксперты не исключают фактора предательства. То есть кто-то из украинских военных, по этой версии, известил россиян о маршруте передвижения Patriot", — утверждает издание.Вчера Минобороны России опубликовало видео попадания ракеты комплекса "Искандер-М" по украинской технике в районе Покровска в ДНР, по данным ведомства, при ударе уничтожили зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300. Как позднее сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, среди систем ПВО, уничтоженных ударом "Искандера", было два американских ЗРК Patriot.

https://ria.ru/20240310/patriot-1932098321.html

донецкая народная республика

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Кадры последствий удара по украинским ЗРК в ДНР В распоряжении РИА Новости оказались кадры последствий удара по украинским ЗРК западнее города Покровск в Донбассе. В результате точного удара были поражены: 3 пусковые установки ЗРК С-300ПС, радиолокатор подсвета целей и наведения ракет; два автомобиля сопровождения ВСУ. Ранее МО РФ опубликовали кадры самого удара. 2024-03-10T06:18 true PT0M16S

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донецкая народная республика, украина, россия, вооруженные силы украины