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Сровняли с землей. СМИ раскрыли, что Россия применила против ВСУ - РИА Новости, 11.03.2024
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14:55 10.03.2024 (обновлено: 00:54 11.03.2024)
https://ria.ru/20240310/oruzhie-1932146965.html
Сровняли с землей. СМИ раскрыли, что Россия применила против ВСУ
Сровняли с землей. СМИ раскрыли, что Россия применила против ВСУ - РИА Новости, 11.03.2024
Сровняли с землей. СМИ раскрыли, что Россия применила против ВСУ
Российские авиабомбы ФАБ-1500 ровняют с землей позиции ВСУ, сообщает CNN. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-10T14:55
2024-03-11T00:54
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Российские авиабомбы ФАБ-1500 ровняют с землей позиции ВСУ, сообщает CNN.&quot;Эти бомбы оказывают сильное давление на боевой дух солдат. Не все наши ребята могут это выдержать. И если они уже хоть как-то привыкли к ФАБ-500, то вот ФАБ-1500 — это адские бомбы&quot;, — пожаловался опрошенный журналистами солдат ВСУ.Обозреватели отметили, что этот вид оружия, оставляющий воронку диаметром 15 метров, российские истребители выпускают с расстояния примерно 60-70 километров, находясь вне зоны поражения украинских ПВО, и приводят к огромным потерям в рядах Вооруженных сил Украины.Российская авиация активно применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов.
https://ria.ru/20240310/panika-1932141928.html
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вооруженные силы украины, в мире, украина, россия, киев, вооруженные силы рф, сша, политика
Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Россия, Киев, Вооруженные силы РФ, США, Политика
Сровняли с землей. СМИ раскрыли, что Россия применила против ВСУ

CNN: бомба ФАБ-1500 изменила баланс сил и уничтожила украинскую оборону

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой
Украинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Российские авиабомбы ФАБ-1500 ровняют с землей позиции ВСУ, сообщает CNN.
«

"Эти бомбы оказывают сильное давление на боевой дух солдат. Не все наши ребята могут это выдержать. И если они уже хоть как-то привыкли к ФАБ-500, то вот ФАБ-1500 — это адские бомбы", — пожаловался опрошенный журналистами солдат ВСУ.

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Обозреватели отметили, что этот вид оружия, оставляющий воронку диаметром 15 метров, российские истребители выпускают с расстояния примерно 60-70 километров, находясь вне зоны поражения украинских ПВО, и приводят к огромным потерям в рядах Вооруженных сил Украины.
Российская авиация активно применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов.
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