https://ria.ru/20240310/oruzhie-1932146965.html

Сровняли с землей. СМИ раскрыли, что Россия применила против ВСУ

Сровняли с землей. СМИ раскрыли, что Россия применила против ВСУ - РИА Новости, 11.03.2024

Сровняли с землей. СМИ раскрыли, что Россия применила против ВСУ

Российские авиабомбы ФАБ-1500 ровняют с землей позиции ВСУ, сообщает CNN. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-10T14:55

2024-03-10T14:55

2024-03-11T00:54

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Российские авиабомбы ФАБ-1500 ровняют с землей позиции ВСУ, сообщает CNN."Эти бомбы оказывают сильное давление на боевой дух солдат. Не все наши ребята могут это выдержать. И если они уже хоть как-то привыкли к ФАБ-500, то вот ФАБ-1500 — это адские бомбы", — пожаловался опрошенный журналистами солдат ВСУ.Обозреватели отметили, что этот вид оружия, оставляющий воронку диаметром 15 метров, российские истребители выпускают с расстояния примерно 60-70 километров, находясь вне зоны поражения украинских ПВО, и приводят к огромным потерям в рядах Вооруженных сил Украины.Российская авиация активно применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов.

https://ria.ru/20240310/panika-1932141928.html

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