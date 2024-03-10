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В Приморье неизвестные убили двух самцов редкого водяного оленя - РИА Новости, 10.03.2024
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09:24 10.03.2024
https://ria.ru/20240310/olen-1932112544.html
В Приморье неизвестные убили двух самцов редкого водяного оленя
В Приморье неизвестные убили двух самцов редкого водяного оленя - РИА Новости, 10.03.2024
В Приморье неизвестные убили двух самцов редкого водяного оленя
Неизвестные на юге Приморья убили и разделали двух самцов краснокнижного водяного оленя, полиция проводит проверку, сообщает краевое минприроды. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T09:24
2024-03-10T09:24
происшествия
россия
хасанский район
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 10 мар - РИА Новости. Неизвестные на юге Приморья убили и разделали двух самцов краснокнижного водяного оленя, полиция проводит проверку, сообщает краевое минприроды. "Сотрудниками краевого охотнадзора в ходе рейда на территории охотугодий в районе села Гвоздево Хасанского района обнаружены разделанные туши двух водяных оленей - самцов. Установлено, что охота на территории охотничьих угодий велась неизвестными лицами с автотранспорта в ночное время. Инспекторами были предприняты попытки пресечь незаконный отстрел животных, но злоумышленникам удалось скрыться", - говорится в сообщении. Сотрудники полиции проводят следственные мероприятия. Останки животных направлены на экспертизу. Устанавливается ущерб, причиненный окружающей среде. Этот вид впервые был отмечен для фауны России и в границах бывшего СССР в 2019 году в нацпарке "Земля леопарда" в Хасанском округе Приморья. Обнаружение ранее не встречавшихся в РФ копытных стало первым подобным событием в XXI веке. Ранее этих животных фиксировали на границе КНДР и КНР. Вероятной причиной расселения этих копытных на север ученые считают климатические изменения, снижение объема снежного покрова зимой либо рост численности. Водяной олень занесен в Красную книгу Приморского края. Современная популяция насчитывает около 300 особей.
https://ria.ru/20240304/delo-1931057182.html
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хасанский район
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происшествия, россия, хасанский район, приморский край
Происшествия, Россия, Хасанский район, Приморский край
В Приморье неизвестные убили двух самцов редкого водяного оленя

В Приморье неизвестные убили и разделали двух самцов редкого водяного оленя

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 10 мар - РИА Новости. Неизвестные на юге Приморья убили и разделали двух самцов краснокнижного водяного оленя, полиция проводит проверку, сообщает краевое минприроды.
"Сотрудниками краевого охотнадзора в ходе рейда на территории охотугодий в районе села Гвоздево Хасанского района обнаружены разделанные туши двух водяных оленей - самцов. Установлено, что охота на территории охотничьих угодий велась неизвестными лицами с автотранспорта в ночное время. Инспекторами были предприняты попытки пресечь незаконный отстрел животных, но злоумышленникам удалось скрыться", - говорится в сообщении.
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Сотрудники полиции проводят следственные мероприятия. Останки животных направлены на экспертизу. Устанавливается ущерб, причиненный окружающей среде.
Этот вид впервые был отмечен для фауны России и в границах бывшего СССР в 2019 году в нацпарке "Земля леопарда" в Хасанском округе Приморья. Обнаружение ранее не встречавшихся в РФ копытных стало первым подобным событием в XXI веке. Ранее этих животных фиксировали на границе КНДР и КНР. Вероятной причиной расселения этих копытных на север ученые считают климатические изменения, снижение объема снежного покрова зимой либо рост численности.
Водяной олень занесен в Красную книгу Приморского края. Современная популяция насчитывает около 300 особей.
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