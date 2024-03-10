https://ria.ru/20240310/olen-1932112544.html

В Приморье неизвестные убили двух самцов редкого водяного оленя

В Приморье неизвестные убили двух самцов редкого водяного оленя - РИА Новости, 10.03.2024

В Приморье неизвестные убили двух самцов редкого водяного оленя

Неизвестные на юге Приморья убили и разделали двух самцов краснокнижного водяного оленя, полиция проводит проверку, сообщает краевое минприроды. РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T09:24

2024-03-10T09:24

2024-03-10T09:24

происшествия

россия

хасанский район

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 10 мар - РИА Новости. Неизвестные на юге Приморья убили и разделали двух самцов краснокнижного водяного оленя, полиция проводит проверку, сообщает краевое минприроды. "Сотрудниками краевого охотнадзора в ходе рейда на территории охотугодий в районе села Гвоздево Хасанского района обнаружены разделанные туши двух водяных оленей - самцов. Установлено, что охота на территории охотничьих угодий велась неизвестными лицами с автотранспорта в ночное время. Инспекторами были предприняты попытки пресечь незаконный отстрел животных, но злоумышленникам удалось скрыться", - говорится в сообщении. Сотрудники полиции проводят следственные мероприятия. Останки животных направлены на экспертизу. Устанавливается ущерб, причиненный окружающей среде. Этот вид впервые был отмечен для фауны России и в границах бывшего СССР в 2019 году в нацпарке "Земля леопарда" в Хасанском округе Приморья. Обнаружение ранее не встречавшихся в РФ копытных стало первым подобным событием в XXI веке. Ранее этих животных фиксировали на границе КНДР и КНР. Вероятной причиной расселения этих копытных на север ученые считают климатические изменения, снижение объема снежного покрова зимой либо рост численности. Водяной олень занесен в Красную книгу Приморского края. Современная популяция насчитывает около 300 особей.

https://ria.ru/20240304/delo-1931057182.html

https://ria.ru/20240120/murmansk-1921886493.html

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хасанский район

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, хасанский район, приморский край