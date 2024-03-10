В Приморье неизвестные убили двух самцов редкого водяного оленя
В Приморье неизвестные убили и разделали двух самцов редкого водяного оленя
Сотрудник полиции. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 10 мар - РИА Новости. Неизвестные на юге Приморья убили и разделали двух самцов краснокнижного водяного оленя, полиция проводит проверку, сообщает краевое минприроды.
"Сотрудниками краевого охотнадзора в ходе рейда на территории охотугодий в районе села Гвоздево Хасанского района обнаружены разделанные туши двух водяных оленей - самцов. Установлено, что охота на территории охотничьих угодий велась неизвестными лицами с автотранспорта в ночное время. Инспекторами были предприняты попытки пресечь незаконный отстрел животных, но злоумышленникам удалось скрыться", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции проводят следственные мероприятия. Останки животных направлены на экспертизу. Устанавливается ущерб, причиненный окружающей среде.
Этот вид впервые был отмечен для фауны России и в границах бывшего СССР в 2019 году в нацпарке "Земля леопарда" в Хасанском округе Приморья. Обнаружение ранее не встречавшихся в РФ копытных стало первым подобным событием в XXI веке. Ранее этих животных фиксировали на границе КНДР и КНР. Вероятной причиной расселения этих копытных на север ученые считают климатические изменения, снижение объема снежного покрова зимой либо рост численности.
Водяной олень занесен в Красную книгу Приморского края. Современная популяция насчитывает около 300 особей.