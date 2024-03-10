https://ria.ru/20240310/obstrely-1932126810.html
ВСУ за день нанесли 36 ударов по Херсонской области
ВСУ за день нанесли 36 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 10.03.2024
ВСУ за день нанесли 36 ударов по Херсонской области
ВСУ в течение суток нанесли 36 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T11:46
2024-03-10T11:46
2024-03-10T11:46
днепр (город)
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 10 мар - РИА Новости. ВСУ в течение суток нанесли 36 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Боевики киевского режима продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 17 артиллерийских ударов. С наступлением темноты боевики нанесли еще 19 ударов", - сообщил источник. Всего под огнем оказались 8 населенных пунктов: Голая Пристань, Кардашинка, Алешки, Днепряны, Саги, Пролетарка, Корсунка, Казачьи Лагеря. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
https://ria.ru/20240305/ustanovka-1931341631.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия
Днепр (город), Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ за день нанесли 36 ударов по Херсонской области
ВСУ за день нанесли 36 ударов по левому берегу Днепра Херсонской области
ГЕНИЧЕСК, 10 мар - РИА Новости. ВСУ в течение суток нанесли 36 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Боевики киевского режима продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 17 артиллерийских ударов. С наступлением темноты боевики нанесли еще 19 ударов", - сообщил источник.
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Всего под огнем оказались 8 населенных пунктов: Голая Пристань, Кардашинка, Алешки, Днепряны, Саги, Пролетарка, Корсунка, Казачьи Лагеря.
Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
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