https://ria.ru/20240310/obstrely-1932126810.html

ВСУ за день нанесли 36 ударов по Херсонской области

ВСУ за день нанесли 36 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 10.03.2024

ВСУ за день нанесли 36 ударов по Херсонской области

ВСУ в течение суток нанесли 36 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T11:46

2024-03-10T11:46

2024-03-10T11:46

днепр (город)

херсонская область

вооруженные силы украины

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 10 мар - РИА Новости. ВСУ в течение суток нанесли 36 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Боевики киевского режима продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 17 артиллерийских ударов. С наступлением темноты боевики нанесли еще 19 ударов", - сообщил источник. Всего под огнем оказались 8 населенных пунктов: Голая Пристань, Кардашинка, Алешки, Днепряны, Саги, Пролетарка, Корсунка, Казачьи Лагеря. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.

https://ria.ru/20240305/ustanovka-1931341631.html

https://ria.ru/20240309/obstrel-1932009651.html

днепр (город)

херсонская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия