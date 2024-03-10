Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху указал на ошибку Байдена - РИА Новости, 10.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:38 10.03.2024
https://ria.ru/20240310/netanyakhu-1932188263.html
Нетаньяху указал на ошибку Байдена
Нетаньяху указал на ошибку Байдена - РИА Новости, 10.03.2024
Нетаньяху указал на ошибку Байдена
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президент США Джо Байден ошибается, если считает, что власти Израиля проводят политику против интересов... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T20:38
2024-03-10T20:38
в мире
израиль
россия
сша
джо байден
биньямин нетаньяху
хамас
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907569345_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ecf766169ef922779ec441558a06ff06.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президент США Джо Байден ошибается, если считает, что власти Израиля проводят политику против интересов большинства населения страны. Ранее Байден в интервью телеканалу MSNBC заявил, что Нетаньяху своими действиями в отношении Газы больше вредит Израилю, чем помогает ему. "Не знаю, что имел в виду президент (Байден - ред.), но если он имел в виду, что я провожу политику против большинства израильского общества и что это вредит интересам Израиля, он ошибается и в том, и в другом", - приводит слова Нетаньяху, произнесенные в еще неопубликованном интервью изданию Politico, его канцелярия. По мнению израильского премьера, проводимую в секторе Газа политику поддерживает подавляющее большинство израильтян, которое также согласно с действиями израильской армии в борьбе с палестинским движением ХАМАС. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 31 тысячу человек, пострадали более 72 тысяч человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве. По информации минздрава Газы, число жертв израильской агрессии с 7 октября выросло до 31045, пострадали 72 654 человек. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240310/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240310/netanyakhu-1932093545.html
https://ria.ru/20240217/izrail-1927997680.html
https://ria.ru/20240308/bayden-1931956500.html
израиль
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907569345_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7be6780020dfc981c6f082602dd43130.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, россия, сша, джо байден, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, США, Джо Байден, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Нетаньяху указал на ошибку Байдена

Нетаньяху: Байден ошибается, что Израиль проводит политику не в интересах народа

© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президент США Джо Байден ошибается, если считает, что власти Израиля проводят политику против интересов большинства населения страны.
Ранее Байден в интервью телеканалу MSNBC заявил, что Нетаньяху своими действиями в отношении Газы больше вредит Израилю, чем помогает ему.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
"Не знаю, что имел в виду президент (Байден - ред.), но если он имел в виду, что я провожу политику против большинства израильского общества и что это вредит интересам Израиля, он ошибается и в том, и в другом", - приводит слова Нетаньяху, произнесенные в еще неопубликованном интервью изданию Politico, его канцелярия.
По мнению израильского премьера, проводимую в секторе Газа политику поддерживает подавляющее большинство израильтян, которое также согласно с действиями израильской армии в борьбе с палестинским движением ХАМАС.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
Байден раскритиковал Нетаньяху из-за конфликта в Газе
Вчера, 02:24
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 31 тысячу человек, пострадали более 72 тысяч человек, сообщало министерство здравоохранения Газы.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве.
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
Израиль будет вести войну до абсолютной победы над ХАМАС, заявил Нетаньяху
17 февраля, 21:03
По информации минздрава Газы, число жертв израильской агрессии с 7 октября выросло до 31045, пострадали 72 654 человек.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
Байден рассказал Нетаньяху о необходимости "прийти к Иисусу"
8 марта, 22:23
 
В миреИзраильРоссияСШАДжо БайденБиньямин НетаньяхуХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала