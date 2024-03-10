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В Раде заявили о планах Сырского удвоить "боевые" для мотивации военных - РИА Новости, 10.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:20 10.03.2024
https://ria.ru/20240310/motivatsiya-1932191617.html
В Раде заявили о планах Сырского удвоить "боевые" для мотивации военных
В Раде заявили о планах Сырского удвоить "боевые" для мотивации военных - РИА Новости, 10.03.2024
В Раде заявили о планах Сырского удвоить "боевые" для мотивации военных
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предложил Владимиру Зеленскому удвоить выплаты в 100 тысяч гривен (2,6 тысячи долларов) военнослужащим "для мотивации",... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T21:20
2024-03-10T21:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
александр сырский
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предложил Владимиру Зеленскому удвоить выплаты в 100 тысяч гривен (2,6 тысячи долларов) военнослужащим "для мотивации", сообщил в воскресенье депутат Верховной рады Украины Руслан Горбенко. Секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Украины Роман Костенко 13 февраля сообщал, что парламент зарегистрировал законопроект, предусматривающий ряд новых доплат и льгот для ВСУ. "Они хотели бы получать надбавку за боевые не 100 тысяч гривен (2,6 тысячи долларов), а 200 тысяч (5,2 тысячи долларов). Это можно делать? Да, можно! И есть такое предложение от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который предложил Зеленскому удвоить эти выплаты для мотивации ребят, желающих сражаться и воевать", - сказал Горбенко в интервью украинскому изданию "Телеграф". По словам депутата, во время его поездок на фронт, к нему неоднократно обращались военные с предложением поднять, так называемые, "боевые" выплаты. Найти средства в бюджете на такую индексацию, по мнению Горбенко, возможно за счет увольнения из рядов ВСУ тех, кто не желает воевать, то есть так называемых отказников. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Газета New York Times сообщала, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240310/zakharova-1932187838.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, александр сырский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Александр Сырский
В Раде заявили о планах Сырского удвоить "боевые" для мотивации военных

Депутат Горбенко заявил о планах Сырского удвоить "боевые" для мотивации военных

© AP Photo / Roman ChopАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© AP Photo / Roman Chop
Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предложил Владимиру Зеленскому удвоить выплаты в 100 тысяч гривен (2,6 тысячи долларов) военнослужащим "для мотивации", сообщил в воскресенье депутат Верховной рады Украины Руслан Горбенко.
Секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Украины Роман Костенко 13 февраля сообщал, что парламент зарегистрировал законопроект, предусматривающий ряд новых доплат и льгот для ВСУ.
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"Они хотели бы получать надбавку за боевые не 100 тысяч гривен (2,6 тысячи долларов), а 200 тысяч (5,2 тысячи долларов). Это можно делать? Да, можно! И есть такое предложение от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который предложил Зеленскому удвоить эти выплаты для мотивации ребят, желающих сражаться и воевать", - сказал Горбенко в интервью украинскому изданию "Телеграф".
По словам депутата, во время его поездок на фронт, к нему неоднократно обращались военные с предложением поднять, так называемые, "боевые" выплаты. Найти средства в бюджете на такую индексацию, по мнению Горбенко, возможно за счет увольнения из рядов ВСУ тех, кто не желает воевать, то есть так называемых отказников.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Газета New York Times сообщала, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныАлександр Сырский
 
 
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