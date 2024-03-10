https://ria.ru/20240310/moskva-1932141576.html

В Москве рассказали о работах по ворошению снега

В Москве рассказали о работах по ворошению снега - РИА Новости, 10.03.2024

В Москве рассказали о работах по ворошению снега

В Москве повсеместно организованы работы по ворошению снега, это необходимо для ускорения таяния остатков снежных масс, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T14:08

2024-03-10T14:08

2024-03-10T14:08

городское хозяйство москвы

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931666864_0:293:3076:2024_1920x0_80_0_0_a319b64755baddf7034f2759d17b1445.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. В Москве повсеместно организованы работы по ворошению снега, это необходимо для ускорения таяния остатков снежных масс, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Повсеместно организованы работы по ворошению снега. Это необходимо для ускорения таяния остатков снежных масс", - говорится в сообщении. Отмечается, что также продолжаются работы по погрузке и вывозу снежных валов, сформированных в период обильных снегопадов, уборке снега с газонов. "Бригады ГУП "Мосводостока" очищают водоприемные колодцы от снежной шуги и наледи для беспрепятственного пропуска талых вод", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20240309/intervaly-1932086337.html

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москва

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

городское хозяйство москвы, москва