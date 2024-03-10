Рейтинг@Mail.ru
В Москве рассказали о работах по ворошению снега - РИА Новости, 10.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:08 10.03.2024
https://ria.ru/20240310/moskva-1932141576.html
В Москве рассказали о работах по ворошению снега
В Москве рассказали о работах по ворошению снега - РИА Новости, 10.03.2024
В Москве рассказали о работах по ворошению снега
В Москве повсеместно организованы работы по ворошению снега, это необходимо для ускорения таяния остатков снежных масс, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T14:08
2024-03-10T14:08
городское хозяйство москвы
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931666864_0:293:3076:2024_1920x0_80_0_0_a319b64755baddf7034f2759d17b1445.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. В Москве повсеместно организованы работы по ворошению снега, это необходимо для ускорения таяния остатков снежных масс, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Повсеместно организованы работы по ворошению снега. Это необходимо для ускорения таяния остатков снежных масс", - говорится в сообщении. Отмечается, что также продолжаются работы по погрузке и вывозу снежных валов, сформированных в период обильных снегопадов, уборке снега с газонов. "Бригады ГУП "Мосводостока" очищают водоприемные колодцы от снежной шуги и наледи для беспрепятственного пропуска талых вод", - добавили в сообщении.
https://ria.ru/20240309/intervaly-1932086337.html
https://ria.ru/20231012/moskva-1902184916.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931666864_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_7c44a58eaba1c54ff4333012229afb0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, москва
Городское хозяйство Москвы, Москва
В Москве рассказали о работах по ворошению снега

Горхозяйство: в Москве повсеместно организованы работы по ворошению снега

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПрохожий идет по пешеходной дорожке в центре Москвы
Прохожий идет по пешеходной дорожке в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Прохожий идет по пешеходной дорожке в центре Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. В Москве повсеместно организованы работы по ворошению снега, это необходимо для ускорения таяния остатков снежных масс, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Повсеместно организованы работы по ворошению снега. Это необходимо для ускорения таяния остатков снежных масс", - говорится в сообщении.
БКЛ - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
В Москве на БКЛ увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути
9 марта, 23:49
Отмечается, что также продолжаются работы по погрузке и вывозу снежных валов, сформированных в период обильных снегопадов, уборке снега с газонов.
"Бригады ГУП "Мосводостока" очищают водоприемные колодцы от снежной шуги и наледи для беспрепятственного пропуска талых вод", - добавили в сообщении.
Благоустройство территории рядом с Руднево началось на востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
На востоке Москвы началось благоустройство территории рядом с "Руднево"
12 октября 2023, 09:35
 
Городское хозяйство МосквыМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала