https://ria.ru/20240310/moskva-1932141576.html
В Москве рассказали о работах по ворошению снега
В Москве рассказали о работах по ворошению снега - РИА Новости, 10.03.2024
В Москве рассказали о работах по ворошению снега
В Москве повсеместно организованы работы по ворошению снега, это необходимо для ускорения таяния остатков снежных масс, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T14:08
2024-03-10T14:08
2024-03-10T14:08
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. В Москве повсеместно организованы работы по ворошению снега, это необходимо для ускорения таяния остатков снежных масс, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Повсеместно организованы работы по ворошению снега. Это необходимо для ускорения таяния остатков снежных масс", - говорится в сообщении. Отмечается, что также продолжаются работы по погрузке и вывозу снежных валов, сформированных в период обильных снегопадов, уборке снега с газонов. "Бригады ГУП "Мосводостока" очищают водоприемные колодцы от снежной шуги и наледи для беспрепятственного пропуска талых вод", - добавили в сообщении.
https://ria.ru/20240309/intervaly-1932086337.html
https://ria.ru/20231012/moskva-1902184916.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва
Городское хозяйство Москвы, Москва
В Москве рассказали о работах по ворошению снега
Горхозяйство: в Москве повсеместно организованы работы по ворошению снега
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. В Москве повсеместно организованы работы по ворошению снега, это необходимо для ускорения таяния остатков снежных масс, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Повсеместно организованы работы по ворошению снега. Это необходимо для ускорения таяния остатков снежных масс", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что также продолжаются работы по погрузке и вывозу снежных валов, сформированных в период обильных снегопадов, уборке снега с газонов.
"Бригады ГУП "Мосводостока" очищают водоприемные колодцы от снежной шуги и наледи для беспрепятственного пропуска талых вод", - добавили в сообщении.
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