https://ria.ru/20240310/moshenniki-1932089071.html

Раскрыта уловка мошенников с кражей денег через экран смартфона

Раскрыта уловка мошенников с кражей денег через экран смартфона - РИА Новости, 10.03.2024

Раскрыта уловка мошенников с кражей денег через экран смартфона

Придуманный мошенниками способ кражи денег через экран смартфона прост, но эффективен: все строится на методах социальной инженерии, рассказал агентству "Прайм" РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T02:17

2024-03-10T02:17

2024-03-10T02:17

общество

технологии

шамиль магомедов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155743/87/1557438712_124:0:2000:1055_1920x0_80_0_0_85ac523032b973f85798d5380ffa69f9.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Придуманный мошенниками способ кражи денег через экран смартфона прост, но эффективен: все строится на методах социальной инженерии, рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.Действуя в паре, злоумышленники за несколько звонков запугивают жертву и убеждают включить режим демонстрации экрана при запуске мобильного приложения одного из самых популярных банков. Таким способом они получают доступ к чужому личному кабинету и деньгам. Функция записи экрана есть почти в каждом смартфоне, поэтому никаких специальных технических решений не требуется.Аферисты просто манипулируют страхом лишиться сбережений. “Защититься от этого не помогут ни антивирусные программы, ни специализированное программное обеспечение”, - отмечает Магомедов. Он напомнил, что сотрудники банка не звонят клиентам через мессенджеры и не используют видеозвонки, не требуют никакие коды и уж тем более не заставляют включить демонстрацию экрана.

https://ria.ru/20240228/moshenniki-1930058484.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, технологии, шамиль магомедов