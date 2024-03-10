https://ria.ru/20240310/moshenniki-1932089071.html
Раскрыта уловка мошенников с кражей денег через экран смартфона
Раскрыта уловка мошенников с кражей денег через экран смартфона - РИА Новости, 10.03.2024
Раскрыта уловка мошенников с кражей денег через экран смартфона
Придуманный мошенниками способ кражи денег через экран смартфона прост, но эффективен: все строится на методах социальной инженерии, рассказал агентству "Прайм" РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T02:17
2024-03-10T02:17
2024-03-10T02:17
общество
технологии
шамиль магомедов
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Придуманный мошенниками способ кражи денег через экран смартфона прост, но эффективен: все строится на методах социальной инженерии, рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.Действуя в паре, злоумышленники за несколько звонков запугивают жертву и убеждают включить режим демонстрации экрана при запуске мобильного приложения одного из самых популярных банков. Таким способом они получают доступ к чужому личному кабинету и деньгам. Функция записи экрана есть почти в каждом смартфоне, поэтому никаких специальных технических решений не требуется.Аферисты просто манипулируют страхом лишиться сбережений. “Защититься от этого не помогут ни антивирусные программы, ни специализированное программное обеспечение”, - отмечает Магомедов. Он напомнил, что сотрудники банка не звонят клиентам через мессенджеры и не используют видеозвонки, не требуют никакие коды и уж тем более не заставляют включить демонстрацию экрана.
https://ria.ru/20240228/moshenniki-1930058484.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, шамиль магомедов
Общество, Технологии, Шамиль Магомедов
Раскрыта уловка мошенников с кражей денег через экран смартфона
Эксперт Магомедов: мошенники придумали метод кражи денег через экран смартфона
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости.
Придуманный мошенниками способ кражи денег через экран смартфона прост, но эффективен: все строится на методах социальной инженерии, рассказал агентству "Прайм"
заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.
Действуя в паре, злоумышленники за несколько звонков запугивают жертву и убеждают включить режим демонстрации экрана при запуске мобильного приложения одного из самых популярных банков. Таким способом они получают доступ к чужому личному кабинету и деньгам. Функция записи экрана есть почти в каждом смартфоне, поэтому никаких специальных технических решений не требуется.
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Аферисты просто манипулируют страхом лишиться сбережений. “Защититься от этого не помогут ни антивирусные программы, ни специализированное программное обеспечение”, - отмечает Магомедов. Он напомнил, что сотрудники банка не звонят клиентам через мессенджеры и не используют видеозвонки, не требуют никакие коды и уж тем более не заставляют включить демонстрацию экрана.