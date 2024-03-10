https://ria.ru/20240310/morgunova-1932191362.html

Близкая подруга Моргуновой назвала причину ее смерти

Близкая подруга Моргуновой назвала причину ее смерти - РИА Новости, 10.03.2024

Близкая подруга Моргуновой назвала причину ее смерти

Вера Мусатова, близкая подруга диктора Центрального телевидения СССР Светланы Моргуновой, сообщила РИА Новости, что причиной смерти диктора стал оторвавшийся... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T21:19

2024-03-10T21:19

2024-03-10T23:47

культура

россия

рсфср

ссср

светлана моргунова

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Вера Мусатова, близкая подруга диктора Центрального телевидения СССР Светланы Моргуновой, сообщила РИА Новости, что причиной смерти диктора стал оторвавшийся тромб. Ранее агентству сообщили в окружении Моргуновой, что она умерла в возрасте 84 лет. "Причина смерти Моргуновой — тромб оторвался. Дата и место прощания еще не известны", — сообщила агентству Мусатова.Светлана Моргунова — народная артистка России и заслуженная артистка РСФСР. С 1961 года работала диктором Центрального телевидения СССР. Она вела выпуски таких программ, как "Голубой огонек" и "Утренняя почта".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, рсфср, ссср, светлана моргунова