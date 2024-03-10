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Близкая подруга Моргуновой назвала причину ее смерти - РИА Новости, 10.03.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:19 10.03.2024 (обновлено: 23:47 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/morgunova-1932191362.html
Близкая подруга Моргуновой назвала причину ее смерти
Близкая подруга Моргуновой назвала причину ее смерти - РИА Новости, 10.03.2024
Близкая подруга Моргуновой назвала причину ее смерти
Вера Мусатова, близкая подруга диктора Центрального телевидения СССР Светланы Моргуновой, сообщила РИА Новости, что причиной смерти диктора стал оторвавшийся... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T21:19
2024-03-10T23:47
культура
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ссср
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Вера Мусатова, близкая подруга диктора Центрального телевидения СССР Светланы Моргуновой, сообщила РИА Новости, что причиной смерти диктора стал оторвавшийся тромб. Ранее агентству сообщили в окружении Моргуновой, что она умерла в возрасте 84 лет. &quot;Причина смерти Моргуновой — тромб оторвался. Дата и место прощания еще не известны&quot;, — сообщила агентству Мусатова.Светлана Моргунова — народная артистка России и заслуженная артистка РСФСР. С 1961 года работала диктором Центрального телевидения СССР. Она вела выпуски таких программ, как "Голубой огонек" и "Утренняя почта".
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Культура, Россия, РСФСР, СССР, Светлана Моргунова
Близкая подруга Моргуновой назвала причину ее смерти

Подруга Моргуновой сообщила, что диктор умерла из-за оторвавшегося тромба

© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанкДиктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Светлана Михайловна Моргунова
Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Светлана Михайловна Моргунова - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Александр Макаров
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Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Светлана Михайловна Моргунова. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Вера Мусатова, близкая подруга диктора Центрального телевидения СССР Светланы Моргуновой, сообщила РИА Новости, что причиной смерти диктора стал оторвавшийся тромб.
Ранее агентству сообщили в окружении Моргуновой, что она умерла в возрасте 84 лет.
«

"Причина смерти Моргуновой — тромб оторвался. Дата и место прощания еще не известны", — сообщила агентству Мусатова.

Светлана Моргунова — народная артистка России и заслуженная артистка РСФСР. С 1961 года работала диктором Центрального телевидения СССР. Она вела выпуски таких программ, как "Голубой огонек" и "Утренняя почта".
 
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