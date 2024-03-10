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Близкая подруга Моргуновой назвала причину ее смерти
Близкая подруга Моргуновой назвала причину ее смерти - РИА Новости, 10.03.2024
Близкая подруга Моргуновой назвала причину ее смерти
Вера Мусатова, близкая подруга диктора Центрального телевидения СССР Светланы Моргуновой, сообщила РИА Новости, что причиной смерти диктора стал оторвавшийся... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T21:19
2024-03-10T21:19
2024-03-10T23:47
культура
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Вера Мусатова, близкая подруга диктора Центрального телевидения СССР Светланы Моргуновой, сообщила РИА Новости, что причиной смерти диктора стал оторвавшийся тромб. Ранее агентству сообщили в окружении Моргуновой, что она умерла в возрасте 84 лет. "Причина смерти Моргуновой — тромб оторвался. Дата и место прощания еще не известны", — сообщила агентству Мусатова.Светлана Моргунова — народная артистка России и заслуженная артистка РСФСР. С 1961 года работала диктором Центрального телевидения СССР. Она вела выпуски таких программ, как "Голубой огонек" и "Утренняя почта".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рсфср, ссср, светлана моргунова
Культура, Россия, РСФСР, СССР, Светлана Моргунова
Близкая подруга Моргуновой назвала причину ее смерти
Подруга Моргуновой сообщила, что диктор умерла из-за оторвавшегося тромба