https://ria.ru/20240310/livan-1932127536.html
Армия Израиля заявила о порядка 35 выпущенных из Ливана ракет
Армия Израиля заявила о порядка 35 выпущенных из Ливана ракет - РИА Новости, 10.03.2024
Армия Израиля заявила о порядка 35 выпущенных из Ливана ракет
Ливанская "Хезболлах" выпустила порядка 35 ракет по северу Израиля, часть из которых была перехвачена, сообщила в воскресенье пресс-служба Армии обороны Израиля РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T11:58
2024-03-10T11:58
2024-03-10T11:58
в мире
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армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мар - РИА Новости. Ливанская "Хезболлах" выпустила порядка 35 ракет по северу Израиля, часть из которых была перехвачена, сообщила в воскресенье пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Ранее в воскресенье на севере Израиля дважды была активирована сирена воздушной тревоги. "После сирен тревоги, прозвучавших на севере Израиля, было зафиксировано около 35 запусков из Ливана в сторону израильской территории, некоторые из которых были перехвачены", - говорится в сообщении. Военные добавили, что в ночь на воскресенье израильские ВВС атаковали инфраструктуру "Хезболлах" районе Айта аш-Шааб на юге Ливана, а также установку по запуску противотанковых ракет в районе Марун ар-Рас и военную структуру в районе Хирбат Салам. В четверг ливанская газета Al Akhbar сообщила со ссылкой на западные дипломатические источники, что Израиль установил 15 марта в качестве крайнего срока для политического урегулирования с Ливаном на фоне продолжающейся в последние месяцы напряженности на границе двух стран и ежедневных обстрелов. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240310/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240308/vrachi-1931894515.html
https://ria.ru/20240302/livan-1930656147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, ливан, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля заявила о порядка 35 выпущенных из Ливана ракет
Армия Израиля заявила о порядка 35 ракет, выпущенных "Хезболлой" из Ливана
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мар - РИА Новости. Ливанская "Хезболлах" выпустила порядка 35 ракет по северу Израиля, часть из которых была перехвачена, сообщила в воскресенье пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Ранее в воскресенье на севере Израиля дважды была активирована сирена воздушной тревоги.
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"После сирен тревоги, прозвучавших на севере Израиля, было зафиксировано около 35 запусков из Ливана в сторону израильской территории, некоторые из которых были перехвачены", - говорится в сообщении.
Военные добавили, что в ночь на воскресенье израильские ВВС атаковали инфраструктуру "Хезболлах" районе Айта аш-Шааб на юге Ливана, а также установку по запуску противотанковых ракет в районе Марун ар-Рас и военную структуру в районе Хирбат Салам.
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В четверг ливанская газета Al Akhbar сообщила со ссылкой на западные дипломатические источники, что Израиль установил 15 марта в качестве крайнего срока для политического урегулирования с Ливаном на фоне продолжающейся в последние месяцы напряженности на границе двух стран и ежедневных обстрелов.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
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