В Лос-Анджелесе загорелось здание, в котором нелегально выращивали каннабис
ABC7: пять пожарных пострадали при тушении нелегальной плантации каннабиса в США
© Los Angeles Fire DepartmentПожар в здании, где выращивалась марихуана в центре Лос-Анджелеса
© Los Angeles Fire Department
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Серьезный пожар произошел в Лос-Анджелесе в коммерческом здании, в котором нелегально выращивали каннабис, при тушении пострадали пять пожарных, сообщает местное отделение телеканала ABC7.
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"Пять пожарных были госпитализированы в субботу после того, как крупный пожар вспыхнул в двухэтажном коммерческом здании в центре города (Лос-Анджелеса - ред.), в котором незаконно выращивали каннабис" - пишет телеканал со ссылкой на власти.
© Фото : Los Angeles Fire DepartmentМесто пожара в коммерческом здании в Лос-Анжелесе
© Фото : Los Angeles Fire Department
Место пожара в коммерческом здании в Лос-Анжелесе
Сообщается, что пожар вспыхнул 9 марта около 8 часов утра (в 18.00 по мск) в здании на Ньютон-стрит, в результате чего в воздух поднялся огромный столб дыма.
На прикрепленном к публикации видео видно, как дым разносится ветром по округе. Отмечается, что причина произошедшего пожара пока не установлена.