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В Лос-Анджелесе загорелось здание, в котором нелегально выращивали каннабис - РИА Новости, 10.03.2024
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15:07 10.03.2024 (обновлено: 15:16 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/kannabis-1932148938.html
В Лос-Анджелесе загорелось здание, в котором нелегально выращивали каннабис
В Лос-Анджелесе загорелось здание, в котором нелегально выращивали каннабис - РИА Новости, 10.03.2024
В Лос-Анджелесе загорелось здание, в котором нелегально выращивали каннабис
Серьезный пожар произошел в Лос-Анджелесе в коммерческом здании, в котором нелегально выращивали каннабис, при тушении пострадали пять пожарных, сообщает... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T15:07
2024-03-10T15:16
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Серьезный пожар произошел в Лос-Анджелесе в коммерческом здании, в котором нелегально выращивали каннабис, при тушении пострадали пять пожарных, сообщает местное отделение телеканала ABC7. "Пять пожарных были госпитализированы в субботу после того, как крупный пожар вспыхнул в двухэтажном коммерческом здании в центре города (Лос-Анджелеса - ред.), в котором незаконно выращивали каннабис" - пишет телеканал со ссылкой на власти. Сообщается, что пожар вспыхнул 9 марта около 8 часов утра (в 18.00 по мск) в здании на Ньютон-стрит, в результате чего в воздух поднялся огромный столб дыма. На прикрепленном к публикации видео видно, как дым разносится ветром по округе. Отмечается, что причина произошедшего пожара пока не установлена.
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в мире, лос-анджелес, сша
В мире, Лос-Анджелес, США
В Лос-Анджелесе загорелось здание, в котором нелегально выращивали каннабис

ABC7: пять пожарных пострадали при тушении нелегальной плантации каннабиса в США

© Los Angeles Fire DepartmentПожар в здании, где выращивалась марихуана в центре Лос-Анджелеса
Пожар в здании, где выращивалась марихуана в центре Лос-Анджелеса
© Los Angeles Fire Department
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Серьезный пожар произошел в Лос-Анджелесе в коммерческом здании, в котором нелегально выращивали каннабис, при тушении пострадали пять пожарных, сообщает местное отделение телеканала ABC7.
«
"Пять пожарных были госпитализированы в субботу после того, как крупный пожар вспыхнул в двухэтажном коммерческом здании в центре города (Лос-Анджелеса - ред.), в котором незаконно выращивали каннабис" - пишет телеканал со ссылкой на власти.
© Фото : Los Angeles Fire DepartmentМесто пожара в коммерческом здании в Лос-Анжелесе
Место пожара в коммерческом здании в Лос-Анжелесе - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© Фото : Los Angeles Fire Department
Место пожара в коммерческом здании в Лос-Анжелесе
Сообщается, что пожар вспыхнул 9 марта около 8 часов утра (в 18.00 по мск) в здании на Ньютон-стрит, в результате чего в воздух поднялся огромный столб дыма.
На прикрепленном к публикации видео видно, как дым разносится ветром по округе. Отмечается, что причина произошедшего пожара пока не установлена.
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