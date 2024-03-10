https://ria.ru/20240310/kannabis-1932148938.html

В Лос-Анджелесе загорелось здание, в котором нелегально выращивали каннабис

В Лос-Анджелесе загорелось здание, в котором нелегально выращивали каннабис - РИА Новости, 10.03.2024

В Лос-Анджелесе загорелось здание, в котором нелегально выращивали каннабис

Серьезный пожар произошел в Лос-Анджелесе в коммерческом здании, в котором нелегально выращивали каннабис, при тушении пострадали пять пожарных, сообщает... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T15:07

2024-03-10T15:07

2024-03-10T15:16

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Серьезный пожар произошел в Лос-Анджелесе в коммерческом здании, в котором нелегально выращивали каннабис, при тушении пострадали пять пожарных, сообщает местное отделение телеканала ABC7. "Пять пожарных были госпитализированы в субботу после того, как крупный пожар вспыхнул в двухэтажном коммерческом здании в центре города (Лос-Анджелеса - ред.), в котором незаконно выращивали каннабис" - пишет телеканал со ссылкой на власти. Сообщается, что пожар вспыхнул 9 марта около 8 часов утра (в 18.00 по мск) в здании на Ньютон-стрит, в результате чего в воздух поднялся огромный столб дыма. На прикрепленном к публикации видео видно, как дым разносится ветром по округе. Отмечается, что причина произошедшего пожара пока не установлена.

https://ria.ru/20240131/vzryv-1924567720.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, лос-анджелес, сша