https://ria.ru/20240310/italiya-1932130198.html

Париж и Варшава не могут говорить от имени НАТО, заявили в Италии

Париж и Варшава не могут говорить от имени НАТО, заявили в Италии - РИА Новости, 10.03.2024

Париж и Варшава не могут говорить от имени НАТО, заявили в Италии

Франция и Польша не могут говорить от имени НАТО об отправке войск на Украину, заявил глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто в интервью газете la Stampa. РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T12:28

2024-03-10T12:28

2024-03-10T16:25

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олаф шольц

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РИМ, 10 мар — РИА Новости. Франция и Польша не могут говорить от имени НАТО об отправке войск на Украину, заявил глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто в интервью газете la Stampa."Франция и Польша не могут говорить от имени НАТО, которая с самого начала формально и добровольно не вмешивалась в конфликт. Отправка войск в Киев означает шаг к односторонней эскалации, которая сотрет путь к дипломатии", — сказал он.Министр подчеркнул, что страны Запада продолжают поддерживать Киев. При этом им нужно подумать, как помочь Украине "вернуть свободу, территорию и безопасность" другим способом, а именно сильнее активизируя дипломатические каналы. Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что отправку военных из западных стран на территорию Украины нельзя считать немыслимой. Он также сообщил, что ценит инициативу президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки военнослужащих западных стран на Украину. А польский президент Анджей Дуда считает, что Польше необходимо построить крупный аэропорт для переброски войск НАТО.В конце февраля Макрон уверил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Он также сказал, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. При этом власти многих европейских государств заявили, что речь о переброске военных на Украину не идет. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус подчеркнули, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих в республику. Кроме того, глава немецкого правительства уточнил, что этого не собираются делать и страны НАТО в целом. Лидеры всех французских партий также отказались поддержать позицию президента по этому вопросу. Они обвинили Макрона во втягивании страны в конфликт и легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался с Национальным собранием.Комментируя слова президента Франции, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Москвой и НАТО. При этом там отметили, что позиция Макрона о нанесении России стратегического поражения на Украине также хорошо известна. Как указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целый ряд стран — участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт". Он указал, что такие действия "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".

https://ria.ru/20240310/nato-1932124842.html

https://ria.ru/20240308/makron-1931885263.html

https://ria.ru/20240309/evropeytsy-1931936605.html

https://ria.ru/20240310/ultimatum-1932110022.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, франция, гуидо крозетто, эммануэль макрон, нато, олаф шольц