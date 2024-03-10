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В ДНР проходит досрочное голосование на придомовых территориях - РИА Новости, 10.03.2024
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16:16 10.03.2024 (обновлено: 16:22 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/golosovanie-1932156303.html
В ДНР проходит досрочное голосование на придомовых территориях
В ДНР проходит досрочное голосование на придомовых территориях - РИА Новости, 10.03.2024
В ДНР проходит досрочное голосование на придомовых территориях
В одном из районов Донецка проходит досрочное голосование на придомовых территориях, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T16:16
2024-03-10T16:22
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. В одном из районов Донецка проходит досрочное голосование на придомовых территориях, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня замечательный день. У нас такое масштабное событие историческое, когда наш субъект голосует уже за президента в составе Российской Федерации. На каждом придомовом участке работает комиссия, поэтому мы сейчас на этом участке работаем. Через некоторое время подойдем на другой участок. То есть, люди смогут проголосовать на любом придомовом участке", - рассказала агентству член УИК Марина Гусельникова. Представитель УИК также отметила, что люди очень довольны, уже многие сделали свой выбор. Избиратели получают квалифицированные ответы по оформлению и заполнению документов. Придомовые участки работают только на придомовых территориях. По квартирам ранее был совершен обход в целях ознакомления с выборным процессом. Избирателей, которые не могут проголосовать самостоятельно, предварительно написали соответствующее заявление, члены УИК посещают лично. "Я немножечко стесняюсь, но имею кое-что сказать. Мне очень приятно присутствовать при таком процессе. Это до глубины души приятное ощущение. Эмоции меня переполняют. Я даже стесняюсь на съемку, конечно. Но я очень доволен, ребята, очень. Благодарность вам. Владимиру Владимировичу, в первую очередь", - сказал один из участников предварительного голосования Александр. С 10 марта участковые избирательные комиссии Донецкой Народной Республики приступили к проведению досрочного голосования на выборах президента РФ. Ранее голосование проходило в отдельных районах у линии соприкосновения.
https://ria.ru/20240307/inoagenty-1931768370.html
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донецкая народная республика, россия, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Донецкая Народная Республика, Россия, Выборы президента РФ
В ДНР проходит досрочное голосование на придомовых территориях

В одном из районов ДНР проходит досрочное голосование на придомовых территориях

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЧлен избирательной комиссии регистрирует жителей на выездном голосовании в Донецке в первый день досрочного голосования на выборах президента РФ в ДНР. 10 марта 2024
Член избирательной комиссии регистрирует жителей на выездном голосовании в Донецке в первый день досрочного голосования на выборах президента РФ в ДНР. 10 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Член избирательной комиссии регистрирует жителей на выездном голосовании в Донецке в первый день досрочного голосования на выборах президента РФ в ДНР. 10 марта 2024
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. В одном из районов Донецка проходит досрочное голосование на придомовых территориях, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Сегодня замечательный день. У нас такое масштабное событие историческое, когда наш субъект голосует уже за президента в составе Российской Федерации. На каждом придомовом участке работает комиссия, поэтому мы сейчас на этом участке работаем. Через некоторое время подойдем на другой участок. То есть, люди смогут проголосовать на любом придомовом участке", - рассказала агентству член УИК Марина Гусельникова.
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Представитель УИК также отметила, что люди очень довольны, уже многие сделали свой выбор. Избиратели получают квалифицированные ответы по оформлению и заполнению документов. Придомовые участки работают только на придомовых территориях. По квартирам ранее был совершен обход в целях ознакомления с выборным процессом. Избирателей, которые не могут проголосовать самостоятельно, предварительно написали соответствующее заявление, члены УИК посещают лично.
«
"Я немножечко стесняюсь, но имею кое-что сказать. Мне очень приятно присутствовать при таком процессе. Это до глубины души приятное ощущение. Эмоции меня переполняют. Я даже стесняюсь на съемку, конечно. Но я очень доволен, ребята, очень. Благодарность вам. Владимиру Владимировичу, в первую очередь", - сказал один из участников предварительного голосования Александр.
С 10 марта участковые избирательные комиссии Донецкой Народной Республики приступили к проведению досрочного голосования на выборах президента РФ. Ранее голосование проходило в отдельных районах у линии соприкосновения.
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