https://ria.ru/20240310/detonatsiya-1932193807.html

В ДНР ребенка ранило при детонации взрывоопасного предмета

В ДНР ребенка ранило при детонации взрывоопасного предмета - РИА Новости, 10.03.2024

В ДНР ребенка ранило при детонации взрывоопасного предмета

Ребенок 2012 года рождения был ранен в результате детонации взрывоопасного предмета в селе Луганское в ДНР, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T21:51

2024-03-10T21:51

2024-03-10T21:51

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Ребенок 2012 года рождения был ранен в результате детонации взрывоопасного предмета в селе Луганское в ДНР, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК, за 10 марта по состоянию на 21.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Луганское (Дебальцевский МО): в результате детонации ВОП (взрывоопасного предмета - ред.) ранен ребенок - мальчик 2012 года рождения", - говорится в сообщении представительства во "Вконтакте".

https://ria.ru/20240310/medvedev-1932137007.html

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в мире, донецкая народная республика, сцкк