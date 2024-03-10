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В ДНР ребенка ранило при детонации взрывоопасного предмета
В ДНР ребенка ранило при детонации взрывоопасного предмета - РИА Новости, 10.03.2024
В ДНР ребенка ранило при детонации взрывоопасного предмета
Ребенок 2012 года рождения был ранен в результате детонации взрывоопасного предмета в селе Луганское в ДНР, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T21:51
2024-03-10T21:51
2024-03-10T21:51
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Ребенок 2012 года рождения был ранен в результате детонации взрывоопасного предмета в селе Луганское в ДНР, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК, за 10 марта по состоянию на 21.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Луганское (Дебальцевский МО): в результате детонации ВОП (взрывоопасного предмета - ред.) ранен ребенок - мальчик 2012 года рождения", - говорится в сообщении представительства во "Вконтакте".
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в мире, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК
В ДНР ребенка ранило при детонации взрывоопасного предмета
В селе Луганское в ДНР ребенка ранило при детонации взрывоопасного предмета