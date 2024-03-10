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Байден допустил возможность выступления в израильском парламенте
Байден допустил возможность выступления в израильском парламенте - РИА Новости, 10.03.2024
Байден допустил возможность выступления в израильском парламенте
Президент США Джо Байден допустил возможность очередного визита в Израиль и выступления перед израильским Кнессетом (парламентом). РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T03:30
2024-03-10T03:30
2024-03-10T03:30
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ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден допустил возможность очередного визита в Израиль и выступления перед израильским Кнессетом (парламентом). Ранее Байден заявил, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху своими действиями в отношении Газы больше вредит Израилю, чем помогает ему, настраивая весь мир против Тель-Авива. При этом американский лидер отмечал, что у Вашингтона нет "красной линии" в отношении действий Израиля в Газе. "Да", - коротко ответил Байден в интервью MSNBC, отвечая на вопрос возможном визите в Израиль и выступлении перед парламентом. На уточняющий вопрос лидер США сказал, что предпочел бы не вдаваться в дискуссию по этому вопросу.
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израиль, сша, тель-авив, джо байден, биньямин нетаньяху, кнессет израиля, в мире
Израиль, США, Тель-Авив, Джо Байден, Биньямин Нетаньяху, Кнессет Израиля, В мире
Байден допустил возможность выступления в израильском парламенте
Байден готов выступить в израильском парламенте, но детали разглашать не намерен