https://ria.ru/20240309/zelenskiy-1931965333.html

Полянский прокомментировал удар по Одессе во время визита Зеленского

Полянский прокомментировал удар по Одессе во время визита Зеленского - РИА Новости, 09.03.2024

Полянский прокомментировал удар по Одессе во время визита Зеленского

Россия не собирается устранять Владимира Зеленского, заявил на заседании Совета безопасности ООН первый зампостпреда России Дмитрий Полянский. РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T00:55

2024-03-09T00:55

2024-03-09T01:18

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ООН, 9 мар – РИА Новости. Россия не собирается устранять Владимира Зеленского, заявил на заседании Совета безопасности ООН первый зампостпреда России Дмитрий Полянский.Ранее ряд западных представителей в Совбезе ООН выступили с критикой России за удары по объектам в Одессе, якобы в нескольких сотнях метров от кортежа Зеленского и греческой делегации."В Одессе, по военным объектам которой действительно наносился удар во время приезда в этот город высокопоставленной греческой делегации, сирена не прозвучала. Такого номера в "цирковой программе" не значилось", – сказал Полянский.Он призвал членов СБ ООН задать себе простой вопрос: "Неужели вы и правда думаете, что если бы мы действительно хотели попасть по кортежу Зеленского, мы бы этого не смогли сделать?""И постарайтесь на него ответить, только честно. Особенно с учетом того, что вы прекрасно знаете о том, что этим ударом был уничтожен цех по производству морских беспилотников, а точнее их сборки из поставляемых из Великобритании компонентов", – указал дипломат.Как отметил Полянский, для России эта цель намного важнее, чем "мечущийся по прифронтовой зоне" Зеленский, которые делает селфи в городах перед тем, как их освобождает российская армия."А если кто-то из вас в душе надеется избавиться таким образом от главаря киевского режима, то могу вас разочаровать: в наши планы это не входит", – подчеркнул он.По словам дипломата, "реинкарнацию господина Голбородько из сериала "Слуга народа" избрали на президентство украинцы, поверив его предвыборным обещаниям об установлении мира на Донбассе и защите русского языка и русскоговорящих граждан Украины"."Он своих избирателей обманул. Вот пусть теперь с ним разбираются украинцы и его западные кукловоды. У нас есть задачи поважнее – выполнение целей нашей специальной военной операции", – заключил Полянский.

https://ria.ru/20240307/vzryv-1931654486.html

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