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Полянский прокомментировал удар по Одессе во время визита Зеленского - РИА Новости, 09.03.2024
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00:55 09.03.2024 (обновлено: 01:18 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/zelenskiy-1931965333.html
Полянский прокомментировал удар по Одессе во время визита Зеленского
Полянский прокомментировал удар по Одессе во время визита Зеленского - РИА Новости, 09.03.2024
Полянский прокомментировал удар по Одессе во время визита Зеленского
Россия не собирается устранять Владимира Зеленского, заявил на заседании Совета безопасности ООН первый зампостпреда России Дмитрий Полянский. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T00:55
2024-03-09T01:18
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ООН, 9 мар – РИА Новости. Россия не собирается устранять Владимира Зеленского, заявил на заседании Совета безопасности ООН первый зампостпреда России Дмитрий Полянский.Ранее ряд западных представителей в Совбезе ООН выступили с критикой России за удары по объектам в Одессе, якобы в нескольких сотнях метров от кортежа Зеленского и греческой делегации."В Одессе, по военным объектам которой действительно наносился удар во время приезда в этот город высокопоставленной греческой делегации, сирена не прозвучала. Такого номера в "цирковой программе" не значилось", – сказал Полянский.Он призвал членов СБ ООН задать себе простой вопрос: "Неужели вы и правда думаете, что если бы мы действительно хотели попасть по кортежу Зеленского, мы бы этого не смогли сделать?""И постарайтесь на него ответить, только честно. Особенно с учетом того, что вы прекрасно знаете о том, что этим ударом был уничтожен цех по производству морских беспилотников, а точнее их сборки из поставляемых из Великобритании компонентов", – указал дипломат.Как отметил Полянский, для России эта цель намного важнее, чем "мечущийся по прифронтовой зоне" Зеленский, которые делает селфи в городах перед тем, как их освобождает российская армия."А если кто-то из вас в душе надеется избавиться таким образом от главаря киевского режима, то могу вас разочаровать: в наши планы это не входит", – подчеркнул он.По словам дипломата, "реинкарнацию господина Голбородько из сериала "Слуга народа" избрали на президентство украинцы, поверив его предвыборным обещаниям об установлении мира на Донбассе и защите русского языка и русскоговорящих граждан Украины"."Он своих избирателей обманул. Вот пусть теперь с ним разбираются украинцы и его западные кукловоды. У нас есть задачи поважнее – выполнение целей нашей специальной военной операции", – заключил Полянский.
https://ria.ru/20240307/vzryv-1931654486.html
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оон, россия, одесса, великобритания, владимир зеленский, дмитрий полянский, в мире
ООН, Россия, Одесса, Великобритания, Владимир Зеленский, Дмитрий Полянский, В мире
Полянский прокомментировал удар по Одессе во время визита Зеленского

Зампостпреда при ООН Полянский: Россия не планирует устранять Зеленского

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 9 мар – РИА Новости. Россия не собирается устранять Владимира Зеленского, заявил на заседании Совета безопасности ООН первый зампостпреда России Дмитрий Полянский.
Ранее ряд западных представителей в Совбезе ООН выступили с критикой России за удары по объектам в Одессе, якобы в нескольких сотнях метров от кортежа Зеленского и греческой делегации.
Президент Украины Владимир Зеленский
СМИ: взрыв в Одессе прогремел в 500 метрах от Зеленского и премьера Греции
7 марта, 11:05
«
"В Одессе, по военным объектам которой действительно наносился удар во время приезда в этот город высокопоставленной греческой делегации, сирена не прозвучала. Такого номера в "цирковой программе" не значилось", – сказал Полянский.
Он призвал членов СБ ООН задать себе простой вопрос: "Неужели вы и правда думаете, что если бы мы действительно хотели попасть по кортежу Зеленского, мы бы этого не смогли сделать?"
"И постарайтесь на него ответить, только честно. Особенно с учетом того, что вы прекрасно знаете о том, что этим ударом был уничтожен цех по производству морских беспилотников, а точнее их сборки из поставляемых из Великобритании компонентов", – указал дипломат.
Как отметил Полянский, для России эта цель намного важнее, чем "мечущийся по прифронтовой зоне" Зеленский, которые делает селфи в городах перед тем, как их освобождает российская армия.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
Часы Зеленского ведут обратный отсчет, заявил политолог
Вчера, 08:17
«
"А если кто-то из вас в душе надеется избавиться таким образом от главаря киевского режима, то могу вас разочаровать: в наши планы это не входит", – подчеркнул он.
По словам дипломата, "реинкарнацию господина Голбородько из сериала "Слуга народа" избрали на президентство украинцы, поверив его предвыборным обещаниям об установлении мира на Донбассе и защите русского языка и русскоговорящих граждан Украины".
"Он своих избирателей обманул. Вот пусть теперь с ним разбираются украинцы и его западные кукловоды. У нас есть задачи поважнее – выполнение целей нашей специальной военной операции", – заключил Полянский.

В среду украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрыве в Одессе. Издание "Страна.ua" утверждало, что в этот момент там мог находиться Зеленский, поскольку "очевидцы видели его кортеж". Эту информацию косвенно подтвердили греческие СМИ, уточнив что премьер-министр Кириакос Мицотакис планирует встретиться в городе с Зеленским. Позднее последний заявил, что "не только слышал, но и видел удар в Одессе". В Минобороны в тот же день сообщили, что российские войска нанесли высокоточный ракетный удар по находящемуся в городе ангару, где готовились безэкипажные катера ВСУ.

Премьер Греции Кириакос Мицотакис и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Одессе
Медведев прокомментировал взрыв в Одессе во время приезда Зеленского
7 марта, 16:30
 
ООНРоссияОдессаВеликобританияВладимир ЗеленскийДмитрий ПолянскийВ мире
 
 
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