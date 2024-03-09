Полянский прокомментировал удар по Одессе во время визита Зеленского
Зампостпреда при ООН Полянский: Россия не планирует устранять Зеленского
© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
ООН, 9 мар – РИА Новости. Россия не собирается устранять Владимира Зеленского, заявил на заседании Совета безопасности ООН первый зампостпреда России Дмитрий Полянский.
Ранее ряд западных представителей в Совбезе ООН выступили с критикой России за удары по объектам в Одессе, якобы в нескольких сотнях метров от кортежа Зеленского и греческой делегации.
«
"В Одессе, по военным объектам которой действительно наносился удар во время приезда в этот город высокопоставленной греческой делегации, сирена не прозвучала. Такого номера в "цирковой программе" не значилось", – сказал Полянский.
Он призвал членов СБ ООН задать себе простой вопрос: "Неужели вы и правда думаете, что если бы мы действительно хотели попасть по кортежу Зеленского, мы бы этого не смогли сделать?"
"И постарайтесь на него ответить, только честно. Особенно с учетом того, что вы прекрасно знаете о том, что этим ударом был уничтожен цех по производству морских беспилотников, а точнее их сборки из поставляемых из Великобритании компонентов", – указал дипломат.
Как отметил Полянский, для России эта цель намного важнее, чем "мечущийся по прифронтовой зоне" Зеленский, которые делает селфи в городах перед тем, как их освобождает российская армия.
«
"А если кто-то из вас в душе надеется избавиться таким образом от главаря киевского режима, то могу вас разочаровать: в наши планы это не входит", – подчеркнул он.
По словам дипломата, "реинкарнацию господина Голбородько из сериала "Слуга народа" избрали на президентство украинцы, поверив его предвыборным обещаниям об установлении мира на Донбассе и защите русского языка и русскоговорящих граждан Украины".
"Он своих избирателей обманул. Вот пусть теперь с ним разбираются украинцы и его западные кукловоды. У нас есть задачи поважнее – выполнение целей нашей специальной военной операции", – заключил Полянский.
В среду украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрыве в Одессе. Издание "Страна.ua" утверждало, что в этот момент там мог находиться Зеленский, поскольку "очевидцы видели его кортеж". Эту информацию косвенно подтвердили греческие СМИ, уточнив что премьер-министр Кириакос Мицотакис планирует встретиться в городе с Зеленским. Позднее последний заявил, что "не только слышал, но и видел удар в Одессе". В Минобороны в тот же день сообщили, что российские войска нанесли высокоточный ракетный удар по находящемуся в городе ангару, где готовились безэкипажные катера ВСУ.