https://ria.ru/20240309/zayavlenie-1931984260.html

"Пора запустить". В США сделали неожиданное заявление о России

"Пора запустить". В США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 09.03.2024

"Пора запустить". В США сделали неожиданное заявление о России

США необходимо запустить разрядку в отношениях с Россией, чтобы предотвратить мировую войну из-за Украины, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс, чьи слова... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T08:49

2024-03-09T08:49

2024-03-09T08:49

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. США необходимо запустить разрядку в отношениях с Россией, чтобы предотвратить мировую войну из-за Украины, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс, чьи слова приводит издание Unherd."Чтобы предотвратить третью мировую, он призвал Соединенные Штаты "договориться" и запустить разрядку с Россией, которая заложит основу для мира", — говорится в публикации.По мнению предпринимателя, американская стратегия в украинском конфликте потерпела полный провал: в результате затягивания Штатами боевых действий не только была разрушена бывшая советская республика, но и антироссийские санкции только навредили Европе, в то время как сама Россия продолжает экономически расти.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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