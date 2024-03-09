https://ria.ru/20240309/vtorzhenie-1932032826.html

В США предположили, как Россия ответит на вторжение НАТО на Украину

В США предположили, как Россия ответит на вторжение НАТО на Украину - РИА Новости, 09.03.2024

В США предположили, как Россия ответит на вторжение НАТО на Украину

Российская армия может ударить по базам НАТО в Румынии и Польше, если альянс решит вторгнуться на территорию Украины, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T15:58

2024-03-09T15:58

2024-03-09T15:58

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владимир путин

эммануэль макрон

дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российская армия может ударить по базам НАТО в Румынии и Польше, если альянс решит вторгнуться на территорию Украины, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Through the eyes of."Россия не будет использовать ядерное оружие, у нее есть конвенциональные ракеты, которые могут ударить по узлам снабжения и базам в Польше и Румынии", — предположил эксперт.По его мнению, на Украину готовы отправить войска Британия и Франция. Ее руководство в последнее время выступает с воинственными заявлениями в адрес России, заметил Джонсон.Как прогнозирует бывший аналитик ЦРУ, Россия в таком случае может нанести очень чувствительные удары, которые приведут к потерям вторгнувшегося противника.В России неоднократно указывали на отсутствие агрессивных намерений в отношении других стран, в том числе и государств Североатлантического альянса. Президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию в конце февраля назвал бредом утверждения, что Россия планирует напасть на Европу.При этом в Кремле не раз отмечали, что НАТО, напротив, ведет себя деструктивно, стремится к конфронтации. Так, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Москвой и НАТО.

https://ria.ru/20240308/ukraina-1931915407.html

https://ria.ru/20240308/ukraina-1931956249.html

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в мире, россия, украина, польша, владимир путин, эммануэль макрон, дмитрий песков, нато, центральное разведывательное управление (цру)