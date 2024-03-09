https://ria.ru/20240309/vino-1931988966.html

Каждый четвертый россиянин предпочитает отечественное вино, показал опрос

Каждый четвертый россиянин предпочитает отечественное вино, показал опрос - РИА Новости, 09.03.2024

Каждый четвертый россиянин предпочитает отечественное вино, показал опрос

Каждый четвертый россиянин предпочитает отечественное вино зарубежному, и в целом репутация российских производителей этого напитка у граждан продолжает... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T09:35

2024-03-09T09:35

2024-03-09T09:35

общество

роскачество

вино

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Каждый четвертый россиянин предпочитает отечественное вино зарубежному, и в целом репутация российских производителей этого напитка у граждан продолжает улучшаться, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Репутация отечественного вина среди россиян продолжает улучшаться. ... Каждый четвертый россиянин предпочитает отечественное вино зарубежному", - заявили в организации. В исследовании приняли участие 1500 человек в возрасте старше 18 лет со всех федеральных округов страны. Так, за полгода доля считающих российское вино более качественным, чем зарубежное, увеличилась с 22% до 26%, а с 29% до 33% выросло количество тех, кто утверждает, что если не все, то большинство российских вин превосходят по качеству зарубежные. Таким образом, с июня 2023 года с 51% до 59% увеличился процент людей, положительно оценивающих качество российского вина. Отмечается, что в то же время снижается доля почитателей зарубежного вина. Если в июне 2023 года 17% отвечали, что импортный продукт более качественный, чем отечественный, то в декабре эта доля составила уже 14%. Также с 32% до 27% снизилась доля утверждающих, что большинство российских вин уступают по качеству зарубежным. "В целом почитателей зарубежного вина стало меньше на 8% (49% выбирали их в июне 2023 и 41% предпочитают их сейчас)", - заключили в Роскачестве.

https://ria.ru/20240305/vino-1931323195.html

https://ria.ru/20240103/igristoe-1919549194.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, роскачество, вино