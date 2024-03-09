https://ria.ru/20240309/trevoga-1932066836.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.03.2024
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T20:16
2024-03-09T20:16
2024-03-09T20:16
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сообщается, что в 20.02 (по мск) сигнал тревоги звучит в Харьковской, Полтавской и Сумской областях. Через несколько минут ее объявили в Черниговской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, полтавская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Полтавская область, Вооруженные силы Украины
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской, Сумской и еще двух украинских областях объявили воздушную тревогу