https://ria.ru/20240309/trevoga-1931990402.html

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.03.2024

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T09:49

2024-03-09T09:49

2024-03-09T09:59

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей РФ, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в указанных регионах прозвучал в период с 09.29 по 09.31 мск.

https://ria.ru/20240309/ukraina-1931975631.html

украина

николаевская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, николаевская область, киев