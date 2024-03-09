https://ria.ru/20240309/trevoga-1931990402.html
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.03.2024
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T09:49
2024-03-09T09:49
2024-03-09T09:59
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей РФ, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в указанных регионах прозвучал в период с 09.29 по 09.31 мск.
https://ria.ru/20240309/ukraina-1931975631.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В мире, Украина, Николаевская область, Киев
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Полтавской и еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу