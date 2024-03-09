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На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли свыше 140 военных - РИА Новости, 09.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:10 09.03.2024 (обновлено: 13:18 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/spetsoperatsiya-1932013181.html
На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли свыше 140 военных
На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли свыше 140 военных - РИА Новости, 09.03.2024
На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли свыше 140 военных
Российские военнослужащие нанесли поражение украинским войскам и отразили атаку на южнодонецком направлении, потери противника составили больше 140 солдат, Киев РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T13:10
2024-03-09T13:18
специальная военная операция на украине
россия
сша
вооруженные силы украины
безопасность
донецкая народная республика
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение украинским войскам и отразили атаку на южнодонецком направлении, потери противника составили больше 140 солдат, Киев также лишился бронетранспортера Stryker производства США, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Потери ВСУ составили свыше 140 военнослужащих, бронетранспортер Stryker производства США и четыре автомобиля", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий улучшили тактическое положение, нанесли огневое поражение живой силе и технике 127-й бригады теробороны и 72-й механизированной бригады ВСУ в районах Ровнополя и Водяного в ДНР, а также отразили атаку противника в районе Владимировки в ДНР."В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, противотанковая пушка "Рапира", а также станция радиоэлектронной борьбы "Нота", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240309/zayavlenie-1931984260.html
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россия, сша, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Донецкая Народная Республика
На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли свыше 140 военных

Минобороны: на Южнодонецком направлении ВСУ потеряли людей и бронетранспортер

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ, действующий в составе группировки войск “Юг” на северном фланге Артемовска, ведет огонь по позициям ВСУ из 82мм миномета в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ, действующий в составе группировки войск “Юг” на северном фланге Артемовска, ведет огонь по позициям ВСУ из 82мм миномета в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ, действующий в составе группировки войск “Юг” на северном фланге Артемовска, ведет огонь по позициям ВСУ из 82мм миномета в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение украинским войскам и отразили атаку на южнодонецком направлении, потери противника составили больше 140 солдат, Киев также лишился бронетранспортера Stryker производства США, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"Потери ВСУ составили свыше 140 военнослужащих, бронетранспортер Stryker производства США и четыре автомобиля", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
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Отмечается, что на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий улучшили тактическое положение, нанесли огневое поражение живой силе и технике 127-й бригады теробороны и 72-й механизированной бригады ВСУ в районах Ровнополя и Водяного в ДНР, а также отразили атаку противника в районе Владимировки в ДНР.
"В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, противотанковая пушка "Рапира", а также станция радиоэлектронной борьбы "Нота", - добавили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАВооруженные силы УкраиныБезопасностьДонецкая Народная Республика
 
 
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