На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли свыше 140 военных
Минобороны: на Южнодонецком направлении ВСУ потеряли людей и бронетранспортер
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ, действующий в составе группировки войск “Юг” на северном фланге Артемовска, ведет огонь по позициям ВСУ из 82мм миномета в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ, действующий в составе группировки войск “Юг” на северном фланге Артемовска, ведет огонь по позициям ВСУ из 82мм миномета в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение украинским войскам и отразили атаку на южнодонецком направлении, потери противника составили больше 140 солдат, Киев также лишился бронетранспортера Stryker производства США, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"Потери ВСУ составили свыше 140 военнослужащих, бронетранспортер Stryker производства США и четыре автомобиля", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий улучшили тактическое положение, нанесли огневое поражение живой силе и технике 127-й бригады теробороны и 72-й механизированной бригады ВСУ в районах Ровнополя и Водяного в ДНР, а также отразили атаку противника в районе Владимировки в ДНР.
"В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, противотанковая пушка "Рапира", а также станция радиоэлектронной борьбы "Нота", - добавили в МО РФ.