https://ria.ru/20240309/spetsoperatsiya-1932013181.html

На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли свыше 140 военных

На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли свыше 140 военных - РИА Новости, 09.03.2024

На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли свыше 140 военных

Российские военнослужащие нанесли поражение украинским войскам и отразили атаку на южнодонецком направлении, потери противника составили больше 140 солдат, Киев РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T13:10

2024-03-09T13:10

2024-03-09T13:18

специальная военная операция на украине

россия

сша

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение украинским войскам и отразили атаку на южнодонецком направлении, потери противника составили больше 140 солдат, Киев также лишился бронетранспортера Stryker производства США, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Потери ВСУ составили свыше 140 военнослужащих, бронетранспортер Stryker производства США и четыре автомобиля", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий улучшили тактическое положение, нанесли огневое поражение живой силе и технике 127-й бригады теробороны и 72-й механизированной бригады ВСУ в районах Ровнополя и Водяного в ДНР, а также отразили атаку противника в районе Владимировки в ДНР."В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, противотанковая пушка "Рапира", а также станция радиоэлектронной борьбы "Нота", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240309/zayavlenie-1931984260.html

https://ria.ru/20240309/vsu-1931966964.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика