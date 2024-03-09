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Российские военные отбили две крупные атаки ВСУ в Работино, заявил Рогов - РИА Новости, 09.03.2024
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14:59 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/rabotino-1932026871.html
Российские военные отбили две крупные атаки ВСУ в Работино, заявил Рогов
Российские военные отбили две крупные атаки ВСУ в Работино, заявил Рогов - РИА Новости, 09.03.2024
Российские военные отбили две крупные атаки ВСУ в Работино, заявил Рогов
Российские войска за минувшие сутки отбили две крупные атаки украинских боевиков в селе Работино на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T14:59
2024-03-09T14:59
в мире
работино
россия
запорожская область
евгений балицкий
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Российские войска за минувшие сутки отбили две крупные атаки украинских боевиков в селе Работино на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. Минобороны РФ сообщило 29 февраля, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино. Глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил РИА Новости 6 марта, что Россия улучшила свои позиции в районе Работино на херсонском направлении. "Битва за село продолжается. Наши ребята отбили две крупные атаки украинских боевиков в Работино, куда противник перебрасывает все новые и новые силы. Русские воины держат героическую оборону, накрывая врага, в том числе, непосредственно на подступах к селу", - сказал Рогов. Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
https://ria.ru/20240307/rabotino-1931666681.html
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работино
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в мире, работино, россия, запорожская область, евгений балицкий, владимир рогов, вооруженные силы украины
В мире, Работино, Россия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Российские военные отбили две крупные атаки ВСУ в Работино, заявил Рогов

Рогов: ВС России отбили две атаки ВСУ в Работино на запорожской линии фронта

© AP Photo / Andriy AndriyenkoРаботино
Работино - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Работино. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Российские войска за минувшие сутки отбили две крупные атаки украинских боевиков в селе Работино на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
Минобороны РФ сообщило 29 февраля, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино. Глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил РИА Новости 6 марта, что Россия улучшила свои позиции в районе Работино на херсонском направлении.
Работино - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
В Запорожской области рассказали о тяжелых уличных боях в Работино
7 марта, 11:54
"Битва за село продолжается. Наши ребята отбили две крупные атаки украинских боевиков в Работино, куда противник перебрасывает все новые и новые силы. Русские воины держат героическую оборону, накрывая врага, в том числе, непосредственно на подступах к селу", - сказал Рогов.
Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
Боевая стрельба экипажа модернизированного танка Т-62 в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
Рогов сообщил об ожесточенных боях в Работино
3 марта, 13:46
 
В миреРаботиноРоссияЗапорожская областьЕвгений БалицкийВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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