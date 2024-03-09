https://ria.ru/20240309/rabotino-1932026871.html

Российские военные отбили две крупные атаки ВСУ в Работино, заявил Рогов

Российские военные отбили две крупные атаки ВСУ в Работино, заявил Рогов - РИА Новости, 09.03.2024

Российские военные отбили две крупные атаки ВСУ в Работино, заявил Рогов

Российские войска за минувшие сутки отбили две крупные атаки украинских боевиков в селе Работино на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T14:59

2024-03-09T14:59

2024-03-09T14:59

в мире

работино

россия

запорожская область

евгений балицкий

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Российские войска за минувшие сутки отбили две крупные атаки украинских боевиков в селе Работино на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. Минобороны РФ сообщило 29 февраля, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино. Глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил РИА Новости 6 марта, что Россия улучшила свои позиции в районе Работино на херсонском направлении. "Битва за село продолжается. Наши ребята отбили две крупные атаки украинских боевиков в Работино, куда противник перебрасывает все новые и новые силы. Русские воины держат героическую оборону, накрывая врага, в том числе, непосредственно на подступах к селу", - сказал Рогов. Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.

https://ria.ru/20240307/rabotino-1931666681.html

https://ria.ru/20240303/rabotino-1930828925.html

работино

россия

запорожская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, работино, россия, запорожская область, евгений балицкий, владимир рогов, вооруженные силы украины