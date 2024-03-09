https://ria.ru/20240309/psikhologi-1931986033.html
Пленный рассказал, как британские психологи обрабатывают украинцев
Пленный рассказал, как британские психологи обрабатывают украинцев - РИА Новости, 09.03.2024
Пленный рассказал, как британские психологи обрабатывают украинцев
Психологи Великобритании внушали мобилизованным украинцам во время курса молодого бойца ненависть к русским солдатам, рассказал военнопленный Украины в видео,... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T09:06
2024-03-09T09:06
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Психологи Великобритании внушали мобилизованным украинцам во время курса молодого бойца ненависть к русским солдатам, рассказал военнопленный Украины в видео, предоставленном Минобороны РФ. "Обучение я проходил в Великобритании с КМБ (курсом молодого бойца - ред.). Учили пользоваться оружием, медицина. Над нами работали психологи, чтобы мы не любили русских солдат и вообще всех русских, чтобы мы их убивали и жёстко к ним относились, если взяли их в плен", - сказал Владимир Бучок, пленный военнослужащий 24-й бригады войск Украины. Пленный добавил, что в Великобритании им выдали экипировку, при этом бронеплиты были такие, что можно было их проткнуть ножом, каски были учебные, пришлось все покупать за свои деньги. Он также рассказал о низком моральном духе в его бригаде, о том, что командиры заставляли заниматься мародерством, обеспечения не было. В частности, они забирали мебель из жилых домов, чтобы пустить её на дрова, сказал он.
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РИА Новости
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в мире, великобритания, украина, россия
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Пленный рассказал, как британские психологи обрабатывают украинцев
Военнопленный: британские психологи внушали украинцам ненависть к русским
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Психологи Великобритании внушали мобилизованным украинцам во время курса молодого бойца ненависть к русским солдатам, рассказал военнопленный Украины в видео, предоставленном Минобороны РФ.
"Обучение я проходил в Великобритании с КМБ (курсом молодого бойца - ред.). Учили пользоваться оружием, медицина. Над нами работали психологи, чтобы мы не любили русских солдат и вообще всех русских, чтобы мы их убивали и жёстко к ним относились, если взяли их в плен", - сказал Владимир Бучок, пленный военнослужащий 24-й бригады войск Украины.
Пленный добавил, что в Великобритании
им выдали экипировку, при этом бронеплиты были такие, что можно было их проткнуть ножом, каски были учебные, пришлось все покупать за свои деньги.
Он также рассказал о низком моральном духе в его бригаде, о том, что командиры заставляли заниматься мародерством, обеспечения не было. В частности, они забирали мебель из жилых домов, чтобы пустить её на дрова, сказал он.
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