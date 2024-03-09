https://ria.ru/20240309/psikhologi-1931986033.html

Пленный рассказал, как британские психологи обрабатывают украинцев

Пленный рассказал, как британские психологи обрабатывают украинцев - РИА Новости, 09.03.2024

Пленный рассказал, как британские психологи обрабатывают украинцев

Психологи Великобритании внушали мобилизованным украинцам во время курса молодого бойца ненависть к русским солдатам, рассказал военнопленный Украины в видео,... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T09:06

2024-03-09T09:06

2024-03-09T09:06

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Психологи Великобритании внушали мобилизованным украинцам во время курса молодого бойца ненависть к русским солдатам, рассказал военнопленный Украины в видео, предоставленном Минобороны РФ. "Обучение я проходил в Великобритании с КМБ (курсом молодого бойца - ред.). Учили пользоваться оружием, медицина. Над нами работали психологи, чтобы мы не любили русских солдат и вообще всех русских, чтобы мы их убивали и жёстко к ним относились, если взяли их в плен", - сказал Владимир Бучок, пленный военнослужащий 24-й бригады войск Украины. Пленный добавил, что в Великобритании им выдали экипировку, при этом бронеплиты были такие, что можно было их проткнуть ножом, каски были учебные, пришлось все покупать за свои деньги. Он также рассказал о низком моральном духе в его бригаде, о том, что командиры заставляли заниматься мародерством, обеспечения не было. В частности, они забирали мебель из жилых домов, чтобы пустить её на дрова, сказал он.

https://ria.ru/20240309/ukraina-1931975631.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, великобритания, украина, россия