Рейтинг@Mail.ru
Пленный рассказал, как британские психологи обрабатывают украинцев - РИА Новости, 09.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:06 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/psikhologi-1931986033.html
Пленный рассказал, как британские психологи обрабатывают украинцев
Пленный рассказал, как британские психологи обрабатывают украинцев - РИА Новости, 09.03.2024
Пленный рассказал, как британские психологи обрабатывают украинцев
Психологи Великобритании внушали мобилизованным украинцам во время курса молодого бойца ненависть к русским солдатам, рассказал военнопленный Украины в видео,... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T09:06
2024-03-09T09:06
специальная военная операция на украине
в мире
великобритания
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_0:176:3070:1903_1920x0_80_0_0_ba083b3c5353c1758d5e4aece59c84b0.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Психологи Великобритании внушали мобилизованным украинцам во время курса молодого бойца ненависть к русским солдатам, рассказал военнопленный Украины в видео, предоставленном Минобороны РФ. "Обучение я проходил в Великобритании с КМБ (курсом молодого бойца - ред.). Учили пользоваться оружием, медицина. Над нами работали психологи, чтобы мы не любили русских солдат и вообще всех русских, чтобы мы их убивали и жёстко к ним относились, если взяли их в плен", - сказал Владимир Бучок, пленный военнослужащий 24-й бригады войск Украины. Пленный добавил, что в Великобритании им выдали экипировку, при этом бронеплиты были такие, что можно было их проткнуть ножом, каски были учебные, пришлось все покупать за свои деньги. Он также рассказал о низком моральном духе в его бригаде, о том, что командиры заставляли заниматься мародерством, обеспечения не было. В частности, они забирали мебель из жилых домов, чтобы пустить её на дрова, сказал он.
https://ria.ru/20240309/ukraina-1931975631.html
великобритания
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_3c64c6be6006686aa6b89968ea50a2bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, Украина, Россия
Пленный рассказал, как британские психологи обрабатывают украинцев

Военнопленный: британские психологи внушали украинцам ненависть к русским

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Психологи Великобритании внушали мобилизованным украинцам во время курса молодого бойца ненависть к русским солдатам, рассказал военнопленный Украины в видео, предоставленном Минобороны РФ.
"Обучение я проходил в Великобритании с КМБ (курсом молодого бойца - ред.). Учили пользоваться оружием, медицина. Над нами работали психологи, чтобы мы не любили русских солдат и вообще всех русских, чтобы мы их убивали и жёстко к ним относились, если взяли их в плен", - сказал Владимир Бучок, пленный военнослужащий 24-й бригады войск Украины.
Пленный добавил, что в Великобритании им выдали экипировку, при этом бронеплиты были такие, что можно было их проткнуть ножом, каски были учебные, пришлось все покупать за свои деньги.
Он также рассказал о низком моральном духе в его бригаде, о том, что командиры заставляли заниматься мародерством, обеспечения не было. В частности, они забирали мебель из жилых домов, чтобы пустить её на дрова, сказал он.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
"Октябрьский сюрприз". Стало известно, что США готовят Украине
Вчера, 06:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВеликобританияУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала