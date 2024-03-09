https://ria.ru/20240309/nato-1931991444.html
Постпред Крыма прокомментировал вступление Швеции в НАТО
Постпред Крыма прокомментировал вступление Швеции в НАТО - РИА Новости, 09.03.2024
Постпред Крыма прокомментировал вступление Швеции в НАТО
Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал вступление Швеции в НАТО самой... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T10:03
2024-03-09T10:03
2024-03-09T10:03
в мире
швеция
россия
финляндия
георгий мурадов
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал вступление Швеции в НАТО самой большой в ее истории ошибкой, влекущей для неё угрозу собственной безопасности. Швеция стала 32-м членом НАТО, протокол о ее вступлении в альянс вступил в силу в четверг. "Это, прежде всего, самая большая в истории Швеция ошибка и удар по собственной системе безопасности, функционировавшей в рамках более чем двухвекового нейтралитета страны. Эта ошибка является результатом политической глупости и недальновидности её правителей. Так многие считают и в самой Швеции", - сказал Мурадов РИА Новости. По его словам, для России это не столь значительный фактор после того, как Финляндия, имея самую протяжению границу с РФ в Балтийском море, стала членом НАТО. Мурадов подчеркнул, что Швеция создала себе большую проблему, потому как, вступив в НАТО, автоматически "становится под прицел российских вооруженных сил". "Раньше никаких угроз и оснований для беспокойства у Швеции не было. А теперь, если речь пойдет о муссируемом намерении НАТО вести большую войну с Россией, то этот агрессивный блок, как локомотив, потянет в пропасть за собой всех, в том числе и Швецию, и Финляндию. Грубо говоря, решили повеситься за компанию", - подчеркнул постпред.
https://ria.ru/20240308/ukraina-1931930027.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, россия, финляндия, георгий мурадов, нато
В мире, Швеция, Россия, Финляндия, Георгий Мурадов, НАТО
Постпред Крыма прокомментировал вступление Швеции в НАТО
Постпред Крыма назвал вступление Швеции в НАТО большой ошибкой
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал вступление Швеции в НАТО самой большой в ее истории ошибкой, влекущей для неё угрозу собственной безопасности.
Швеция стала 32-м членом НАТО, протокол о ее вступлении в альянс вступил в силу в четверг.
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"Это, прежде всего, самая большая в истории Швеция ошибка и удар по собственной системе безопасности, функционировавшей в рамках более чем двухвекового нейтралитета страны. Эта ошибка является результатом политической глупости и недальновидности её правителей. Так многие считают и в самой Швеции", - сказал Мурадов РИА Новости.
По его словам, для России
это не столь значительный фактор после того, как Финляндия
, имея самую протяжению границу с РФ в Балтийском море
, стала членом НАТО
.
Мурадов подчеркнул, что Швеция создала себе большую проблему, потому как, вступив в НАТО, автоматически "становится под прицел российских вооруженных сил".
"Раньше никаких угроз и оснований для беспокойства у Швеции не было. А теперь, если речь пойдет о муссируемом намерении НАТО вести большую войну с Россией, то этот агрессивный блок, как локомотив, потянет в пропасть за собой всех, в том числе и Швецию, и Финляндию. Грубо говоря, решили повеситься за компанию", - подчеркнул постпред.
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