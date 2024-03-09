https://ria.ru/20240309/nato-1931991444.html

Постпред Крыма прокомментировал вступление Швеции в НАТО

Постпред Крыма прокомментировал вступление Швеции в НАТО - РИА Новости, 09.03.2024

Постпред Крыма прокомментировал вступление Швеции в НАТО

Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал вступление Швеции в НАТО самой... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T10:03

2024-03-09T10:03

2024-03-09T10:03

в мире

швеция

россия

финляндия

георгий мурадов

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151234/41/1512344175_0:307:3080:2039_1920x0_80_0_0_21b1ff7181a4aa9d2b34a83839ca2dd5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал вступление Швеции в НАТО самой большой в ее истории ошибкой, влекущей для неё угрозу собственной безопасности. Швеция стала 32-м членом НАТО, протокол о ее вступлении в альянс вступил в силу в четверг. "Это, прежде всего, самая большая в истории Швеция ошибка и удар по собственной системе безопасности, функционировавшей в рамках более чем двухвекового нейтралитета страны. Эта ошибка является результатом политической глупости и недальновидности её правителей. Так многие считают и в самой Швеции", - сказал Мурадов РИА Новости. По его словам, для России это не столь значительный фактор после того, как Финляндия, имея самую протяжению границу с РФ в Балтийском море, стала членом НАТО. Мурадов подчеркнул, что Швеция создала себе большую проблему, потому как, вступив в НАТО, автоматически "становится под прицел российских вооруженных сил". "Раньше никаких угроз и оснований для беспокойства у Швеции не было. А теперь, если речь пойдет о муссируемом намерении НАТО вести большую войну с Россией, то этот агрессивный блок, как локомотив, потянет в пропасть за собой всех, в том числе и Швецию, и Финляндию. Грубо говоря, решили повеситься за компанию", - подчеркнул постпред.

https://ria.ru/20240308/ukraina-1931930027.html

https://ria.ru/20240308/nato-1931847064.html

швеция

россия

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, швеция, россия, финляндия, георгий мурадов, нато