https://ria.ru/20240309/kurskaya_oblast-1931969196.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 09.03.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил о ракетной опасности в регионе и призвал жителей укрыться. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T02:23
2024-03-09T02:23
2024-03-09T02:25
курская область
роман старовойт
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил о ракетной опасности в регионе и призвал жителей укрыться."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал Старовойт в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240304/balitskiy-1930906844.html
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курская область, роман старовойт
Курская область, Роман Старовойт
В Курской области объявили ракетную опасность
Губернатор Старовойт объявил ракетную опасность в Курской области