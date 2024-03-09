США заявили, что сбили с союзниками 15 беспилотников хуситов
США и союзники заявили, что отразили нападение хуситов в районе Красного моря
© AP PhotoХуситы
© AP Photo
Хуситы. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. США и союзники отразили нападение движения "Ансар Алла" (хуситы) в районе Красного моря и Аденского залива, сбив 15 беспилотников, заявило Центральное командование американских ВС (CENTCOM) в соцсети X.
"Хуситы… провели широкомасштабное нападение с использованием беспилотных летательных аппаратов в Красном море и Аденском заливе. CENTCOM и коалиционные силы выявили одноразовые БПЛА и определили, что они представляли неминуемую угрозу торговым судам, ВМС США и коалиционным кораблям в регионе. Корабли и самолеты ВМС США, а также многочисленные корабли и самолеты коалиционных сил сбили 15 одноразовых БПЛА", - говорится в заявлении командования.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.