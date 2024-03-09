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США заявили, что сбили с союзниками 15 беспилотников хуситов - РИА Новости, 09.03.2024
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09:30 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/khusity-1931987896.html
США заявили, что сбили с союзниками 15 беспилотников хуситов
США заявили, что сбили с союзниками 15 беспилотников хуситов - РИА Новости, 09.03.2024
США заявили, что сбили с союзниками 15 беспилотников хуситов
США и союзники отразили нападение движения "Ансар Алла" (хуситы) в районе Красного моря и Аденского залива, сбив 15 беспилотников, заявило Центральное... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T09:30
2024-03-09T09:30
в мире
красное море
сша
аденский залив
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. США и союзники отразили нападение движения "Ансар Алла" (хуситы) в районе Красного моря и Аденского залива, сбив 15 беспилотников, заявило Центральное командование американских ВС (CENTCOM) в соцсети X. "Хуситы… провели широкомасштабное нападение с использованием беспилотных летательных аппаратов в Красном море и Аденском заливе. CENTCOM и коалиционные силы выявили одноразовые БПЛА и определили, что они представляли неминуемую угрозу торговым судам, ВМС США и коалиционным кораблям в регионе. Корабли и самолеты ВМС США, а также многочисленные корабли и самолеты коалиционных сил сбили 15 одноразовых БПЛА", - говорится в заявлении командования. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240309/ssha-1931976980.html
https://ria.ru/20240306/khusity-1931488886.html
красное море
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в мире, красное море, сша, аденский залив, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Красное море, США, Аденский залив, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
США заявили, что сбили с союзниками 15 беспилотников хуситов

США и союзники заявили, что отразили нападение хуситов в районе Красного моря

© AP PhotoХуситы
Хуситы - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© AP Photo
Хуситы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. США и союзники отразили нападение движения "Ансар Алла" (хуситы) в районе Красного моря и Аденского залива, сбив 15 беспилотников, заявило Центральное командование американских ВС (CENTCOM) в соцсети X.
"Хуситы… провели широкомасштабное нападение с использованием беспилотных летательных аппаратов в Красном море и Аденском заливе. CENTCOM и коалиционные силы выявили одноразовые БПЛА и определили, что они представляли неминуемую угрозу торговым судам, ВМС США и коалиционным кораблям в регионе. Корабли и самолеты ВМС США, а также многочисленные корабли и самолеты коалиционных сил сбили 15 одноразовых БПЛА", - говорится в заявлении командования.
Хуситы, выражающие поддержку палестинцам, находящимся в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Американские военные нанесли удар по ракетам хуситов в Йемене
Вчера, 06:46
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
Бойцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
СМИ: хуситы атаковали американское судно возле Баб-Эль-Мандебского пролива
6 марта, 15:19
 
В миреКрасное мореСШААденский заливАнсар АллаВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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