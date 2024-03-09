https://ria.ru/20240309/khusity-1931987896.html

США заявили, что сбили с союзниками 15 беспилотников хуситов

США заявили, что сбили с союзниками 15 беспилотников хуситов - РИА Новости, 09.03.2024

США заявили, что сбили с союзниками 15 беспилотников хуситов

США и союзники отразили нападение движения "Ансар Алла" (хуситы) в районе Красного моря и Аденского залива, сбив 15 беспилотников, заявило Центральное... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T09:30

2024-03-09T09:30

2024-03-09T09:30

в мире

красное море

сша

аденский залив

ансар алла

военная операция сша и британии в йемене

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. США и союзники отразили нападение движения "Ансар Алла" (хуситы) в районе Красного моря и Аденского залива, сбив 15 беспилотников, заявило Центральное командование американских ВС (CENTCOM) в соцсети X. "Хуситы… провели широкомасштабное нападение с использованием беспилотных летательных аппаратов в Красном море и Аденском заливе. CENTCOM и коалиционные силы выявили одноразовые БПЛА и определили, что они представляли неминуемую угрозу торговым судам, ВМС США и коалиционным кораблям в регионе. Корабли и самолеты ВМС США, а также многочисленные корабли и самолеты коалиционных сил сбили 15 одноразовых БПЛА", - говорится в заявлении командования. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240309/ssha-1931976980.html

https://ria.ru/20240306/khusity-1931488886.html

красное море

сша

аденский залив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, красное море, сша, аденский залив, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене