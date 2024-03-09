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Польские фермеры заявили, что не они спровоцировали беспорядки в Варшаве - РИА Новости, 09.03.2024
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11:37 09.03.2024 (обновлено: 12:24 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/fermery-1932000579.html
Польские фермеры заявили, что не они спровоцировали беспорядки в Варшаве
Польские фермеры заявили, что не они спровоцировали беспорядки в Варшаве - РИА Новости, 09.03.2024
Польские фермеры заявили, что не они спровоцировали беспорядки в Варшаве
Протестующие польские фермеры заявили, что не они спровоцировали беспорядки в среду в Варшаве, добавив, что выступают за мирный протест и переговоры. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T11:37
2024-03-09T12:24
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ВАРШАВА, 9 мар - РИА Новости. Протестующие польские фермеры заявили, что не они спровоцировали беспорядки в среду в Варшаве, добавив, что выступают за мирный протест и переговоры. В ходе уличного протеста фермеров в среду участники акции вели себя нехарактерно агрессивно. Возле здания Канцелярии премьер-министра протестующие провоцировали столкновения с полицией, поджигали покрышки и бросали в сторону здания горящие предметы. Возле здания сейма они разобрали брусчатый тротуар и бросали камни в полицию, 14 полицейских были ранены. Были задержаны более 50 участников беспорядков. "Фермеры абсолютно дистанцируются от всяческих актов насилия и агрессии. Мы за мирный протест мирные переговоры и мирное решение вопросов. Так что мы абсолютно дистанцируемся от любых актов агрессии с любой стороны", - заявил журналистам один из лидеров протеста в Варминско-Мазурском воеводстве Домиан Муравец. "Если речь идет о событиях последней акции протеста, то там фактически случились вещи, которые не должны были произойти. Нам трудно сейчас определить, кто спровоцировал такую агрессию, но пожалуйста, поймите, что пиротехнические материалы, которые там применялись, это не материалы доступные в Польше обычному человеку, и уж точно не для фермера", - добавил один из лидеров протеста в Любуском воеводстве Рафал Нежурбида. В настоящее время в Варшаве начинается встреча представителей протестующих фермеров с премьер-министром страны Дональдом Туском. Акции протеста фермеров проходят в Польше с начала февраля. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
https://ria.ru/20240301/granitsa-1930407989.html
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в мире, варшава, польша, украина, дональд туск
В мире, Варшава, Польша, Украина, Дональд Туск
Польские фермеры заявили, что не они спровоцировали беспорядки в Варшаве

Польские фермеры заявили, что не они спровоцировали беспорядки в Варшаве в среду

© AFP 2024 / WOJTEK RADWANSKIБутафорский гроб, сжигаемый польскими фермерами во время акции протеста в Варшаве. 6 марта 2024
Бутафорский гроб, сжигаемый польскими фермерами во время акции протеста в Варшаве. 6 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© AFP 2024 / WOJTEK RADWANSKI
Бутафорский гроб, сжигаемый польскими фермерами во время акции протеста в Варшаве. 6 марта 2024
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 9 мар - РИА Новости. Протестующие польские фермеры заявили, что не они спровоцировали беспорядки в среду в Варшаве, добавив, что выступают за мирный протест и переговоры.
В ходе уличного протеста фермеров в среду участники акции вели себя нехарактерно агрессивно. Возле здания Канцелярии премьер-министра протестующие провоцировали столкновения с полицией, поджигали покрышки и бросали в сторону здания горящие предметы. Возле здания сейма они разобрали брусчатый тротуар и бросали камни в полицию, 14 полицейских были ранены. Были задержаны более 50 участников беспорядков.
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"Фермеры абсолютно дистанцируются от всяческих актов насилия и агрессии. Мы за мирный протест мирные переговоры и мирное решение вопросов. Так что мы абсолютно дистанцируемся от любых актов агрессии с любой стороны", - заявил журналистам один из лидеров протеста в Варминско-Мазурском воеводстве Домиан Муравец.
"Если речь идет о событиях последней акции протеста, то там фактически случились вещи, которые не должны были произойти. Нам трудно сейчас определить, кто спровоцировал такую агрессию, но пожалуйста, поймите, что пиротехнические материалы, которые там применялись, это не материалы доступные в Польше обычному человеку, и уж точно не для фермера", - добавил один из лидеров протеста в Любуском воеводстве Рафал Нежурбида.
В настоящее время в Варшаве начинается встреча представителей протестующих фермеров с премьер-министром страны Дональдом Туском.
Акции протеста фермеров проходят в Польше с начала февраля. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
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