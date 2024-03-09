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ВСУ сбросили взрывоопасные предметы с БПЛА на два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 09.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:51 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/donbass-1932025333.html
ВСУ сбросили взрывоопасные предметы с БПЛА на два населенных пункта в ДНР
ВСУ сбросили взрывоопасные предметы с БПЛА на два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 09.03.2024
ВСУ сбросили взрывоопасные предметы с БПЛА на два населенных пункта в ДНР
Украинские войска в полдень сбросили взрывоопасные предметы с БПЛА на Горловку и Красный Партизан, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T14:51
2024-03-09T14:51
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
украина
донецкая народная республика
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Украинские войска в полдень сбросили взрывоопасные предметы с БПЛА на Горловку и Красный Партизан, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.00 - населенный пункт Красный Партизан: сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Также в 12.00 ВОП с беспилотника был сброшен на Никитовский район Горловки. Кроме того, с 12.40 по 13.25 украинские войска выпустили по Горловке 10 снарядов калибра 155 миллиметров, а в 12.20 - еще четыре снаряда того же калибра по Донецку. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240309/gorlovka-1932002387.html
https://ria.ru/20240309/dron-1932001304.html
горловка
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в мире, горловка, украина, донецкая народная республика, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
ВСУ сбросили взрывоопасные предметы с БПЛА на два населенных пункта в ДНР

ВСУ сбросили взрывоопасные предметы с БПЛА на Горловку и Красный Партизан

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки
Осколки - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Украинские войска в полдень сбросили взрывоопасные предметы с БПЛА на Горловку и Красный Партизан, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.00 - населенный пункт Красный Партизан: сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства.
Автомобиль, поврежденный в результате атаки БПЛА в Калининском районе Горловки. 9 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
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Также в 12.00 ВОП с беспилотника был сброшен на Никитовский район Горловки.
Кроме того, с 12.40 по 13.25 украинские войска выпустили по Горловке 10 снарядов калибра 155 миллиметров, а в 12.20 - еще четыре снаряда того же калибра по Донецку.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦКК
 
 
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