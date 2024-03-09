https://ria.ru/20240309/donbass-1932025333.html
ВСУ сбросили взрывоопасные предметы с БПЛА на два населенных пункта в ДНР
ВСУ сбросили взрывоопасные предметы с БПЛА на два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 09.03.2024
ВСУ сбросили взрывоопасные предметы с БПЛА на два населенных пункта в ДНР
Украинские войска в полдень сбросили взрывоопасные предметы с БПЛА на Горловку и Красный Партизан, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T14:51
2024-03-09T14:51
2024-03-09T14:51
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
украина
донецкая народная республика
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Украинские войска в полдень сбросили взрывоопасные предметы с БПЛА на Горловку и Красный Партизан, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.00 - населенный пункт Красный Партизан: сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Также в 12.00 ВОП с беспилотника был сброшен на Никитовский район Горловки. Кроме того, с 12.40 по 13.25 украинские войска выпустили по Горловке 10 снарядов калибра 155 миллиметров, а в 12.20 - еще четыре снаряда того же калибра по Донецку. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240309/gorlovka-1932002387.html
https://ria.ru/20240309/dron-1932001304.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, украина, донецкая народная республика, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
ВСУ сбросили взрывоопасные предметы с БПЛА на два населенных пункта в ДНР
ВСУ сбросили взрывоопасные предметы с БПЛА на Горловку и Красный Партизан