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Додон раскритиковал проект о голосовании на выборах главы Молдавии по почте - РИА Новости, 09.03.2024
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15:26 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/dodon-1932029716.html
Додон раскритиковал проект о голосовании на выборах главы Молдавии по почте
Додон раскритиковал проект о голосовании на выборах главы Молдавии по почте - РИА Новости, 09.03.2024
Додон раскритиковал проект о голосовании на выборах главы Молдавии по почте
Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон считает дискриминацией российской диаспоры законопроект правящей партии "Действие и... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T15:26
2024-03-09T15:26
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КИШИНЕВ, 9 мар - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон считает дискриминацией российской диаспоры законопроект правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), который предусматривает организацию голосования по почте на президентских выборах для граждан страны, живущих в США и Канаде. Президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что власти страны могут успеть разрешить голосование по почте для референдума о вступлении в ЕС и выборов главы республики, запланированных на осень этого года. Председатель юридической комиссии заксобрания Вероника Рошка сообщила 1 марта, что ПДС зарегистрировала в парламенте законопроект о возможности голосовать по почте для диаспоры в Канаде и США. "А вот с молдаванами из Сургута, c Камчатки, которые там работают, что нам делать? Разве они не молдаване? Они тоже хотят голосовать, позвольте и им голосовать по почте. Или вы хотите, чтобы они голосовали с помощью голубей, белых медведей, или как должен голосовать народ? Почему вы дискриминируете?" - задал риторический вопрос Додон в эфире Exclusive TV. Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. В конце прошлого года депутаты парламента проголосовали за изменения в Избирательный кодекс, которые предполагают, что республиканский референдум в Молдавии может быть проведен в день парламентских и президентских выборов. В январе правящее парламентское большинство проголосовало за новые поправки в кодекс, предусматривающие перенос срока назначения даты выборов с 90 до 60 дней. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240304/moldaviya-1931032545.html
https://ria.ru/20240229/dodon-1930138364.html
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в мире, молдавия, сша, канада, майя санду, игорь додон, евросоюз
В мире, Молдавия, США, Канада, Майя Санду, Игорь Додон, Евросоюз
Додон раскритиковал проект о голосовании на выборах главы Молдавии по почте

Додон: проект о голосовании по почте дискриминирует российскую диаспору

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон
Лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 9 мар - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон считает дискриминацией российской диаспоры законопроект правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), который предусматривает организацию голосования по почте на президентских выборах для граждан страны, живущих в США и Канаде.
Президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что власти страны могут успеть разрешить голосование по почте для референдума о вступлении в ЕС и выборов главы республики, запланированных на осень этого года. Председатель юридической комиссии заксобрания Вероника Рошка сообщила 1 марта, что ПДС зарегистрировала в парламенте законопроект о возможности голосовать по почте для диаспоры в Канаде и США.
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"А вот с молдаванами из Сургута, c Камчатки, которые там работают, что нам делать? Разве они не молдаване? Они тоже хотят голосовать, позвольте и им голосовать по почте. Или вы хотите, чтобы они голосовали с помощью голубей, белых медведей, или как должен голосовать народ? Почему вы дискриминируете?" - задал риторический вопрос Додон в эфире Exclusive TV.
Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. В конце прошлого года депутаты парламента проголосовали за изменения в Избирательный кодекс, которые предполагают, что республиканский референдум в Молдавии может быть проведен в день парламентских и президентских выборов. В январе правящее парламентское большинство проголосовало за новые поправки в кодекс, предусматривающие перенос срока назначения даты выборов с 90 до 60 дней.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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