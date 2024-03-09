https://ria.ru/20240309/dodon-1932029716.html

Додон раскритиковал проект о голосовании на выборах главы Молдавии по почте

Додон раскритиковал проект о голосовании на выборах главы Молдавии по почте - РИА Новости, 09.03.2024

Додон раскритиковал проект о голосовании на выборах главы Молдавии по почте

Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон считает дискриминацией российской диаспоры законопроект правящей партии "Действие и... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T15:26

2024-03-09T15:26

2024-03-09T15:26

в мире

молдавия

сша

канада

майя санду

игорь додон

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907717013_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f7f368d9c7823db5fb1445342e4a3242.jpg

КИШИНЕВ, 9 мар - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон считает дискриминацией российской диаспоры законопроект правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), который предусматривает организацию голосования по почте на президентских выборах для граждан страны, живущих в США и Канаде. Президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что власти страны могут успеть разрешить голосование по почте для референдума о вступлении в ЕС и выборов главы республики, запланированных на осень этого года. Председатель юридической комиссии заксобрания Вероника Рошка сообщила 1 марта, что ПДС зарегистрировала в парламенте законопроект о возможности голосовать по почте для диаспоры в Канаде и США. "А вот с молдаванами из Сургута, c Камчатки, которые там работают, что нам делать? Разве они не молдаване? Они тоже хотят голосовать, позвольте и им голосовать по почте. Или вы хотите, чтобы они голосовали с помощью голубей, белых медведей, или как должен голосовать народ? Почему вы дискриминируете?" - задал риторический вопрос Додон в эфире Exclusive TV. Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. В конце прошлого года депутаты парламента проголосовали за изменения в Избирательный кодекс, которые предполагают, что республиканский референдум в Молдавии может быть проведен в день парламентских и президентских выборов. В январе правящее парламентское большинство проголосовало за новые поправки в кодекс, предусматривающие перенос срока назначения даты выборов с 90 до 60 дней. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240304/moldaviya-1931032545.html

https://ria.ru/20240229/dodon-1930138364.html

молдавия

сша

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, сша, канада, майя санду, игорь додон, евросоюз