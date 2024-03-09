https://ria.ru/20240309/bespilotniki-1932029004.html

Французские военные уничтожили четыре БПЛА в Аденском заливе

Французские военные уничтожили четыре БПЛА в Аденском заливе - РИА Новости, 09.03.2024

Французские военные уничтожили четыре БПЛА в Аденском заливе

Французский военный корабль и истребители уничтожили четыре направлявшихся в их сторону БПЛА в рамках в миссии ЕС Aspides по обеспечению безопасности в Красном... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T15:18

2024-03-09T15:18

2024-03-09T15:19

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ансар алла

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ПАРИЖ, 9 мар – РИА Новости. Французский военный корабль и истребители уничтожили четыре направлявшихся в их сторону БПЛА в рамках в миссии ЕС Aspides по обеспечению безопасности в Красном море, сообщило в субботу минобороны республики. В феврале Евросоюз официально запустил военно-морскую миссию Aspides по обеспечению безопасности судоходства в Красном море на фоне продолжающихся атак йеменских повстанцев на гражданские суда. "Утром 9 марта 2024 года многоцелевой фрегат, который осуществлял патруль в Аденском заливе в рамках европейской операции Aspides, заметил четыре боевых дрона, направлявшихся к нему в тактическом полете. Французские фрегат и истребители уничтожили дроны в рамках законной самообороны", - говорится в коммюнике, опубликованном на сайте ведомства. Отмечается, что эти "оборонительные действия внесли непосредственный вклад в защиту" грузового судна True Confidence, подвергшегося ранее атаке и находящегося на буксировке, а также других торговых судов, проходящих транзитом через этот регион. Ранее Центральное командование США сообщило, что в результате ракетной атаки хуситов на сухогруз True Confidence в Аденском заливе погибли три члена экипажа, еще четыре получили ранения. Судно, шедшее под флагом Барбадоса и принадлежащее Либерии, получило значительные повреждения, после чего команда корабля его покинула. Это уже пятый случай запуска противокорабельных ракет хуситами за последние двое суток. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240307/yemen-1931612580.html

https://ria.ru/20240309/khusity-1931987896.html

красное море

сша

аденский залив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, красное море, сша, аденский залив, евросоюз, ансар алла