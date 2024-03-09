https://ria.ru/20240309/bespilotnik-1931990648.html
При атаке беспилотников в Волгоградской области никто не пострадал
При атаке беспилотников в Волгоградской области никто не пострадал - РИА Новости, 09.03.2024
При атаке беспилотников в Волгоградской области никто не пострадал
Жертв и разрушений после атаки украинских БПЛА в Волгоградской области нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T09:53
2024-03-09T09:53
2024-03-09T09:53
происшествия
волгоградская область
россия
белгородская область
андрей бочаров
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ВОЛГОГРАД, 9 мар - РИА Новости. Жертв и разрушений после атаки украинских БПЛА в Волгоградской области нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. В субботу утром Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО сбили над Волгоградской областью три украинских беспилотника, еще 41 над Ростовской, два над Курской и один над Белгородской областями. "Силами ПВО Минобороны РФ отбиты все атаки БПЛА киевского режима в течение последних двух суток на территорию Волгоградской области — жертв и разрушений не допущено", - приводит слова Бочарова администрация области в своем Telegram-канале. В пятницу Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи и утром средства ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников над Волгоградской областью.
https://ria.ru/20240309/bespilotnik-1931973690.html
https://ria.ru/20240309/ukraina-1931975631.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область, россия, белгородская область, андрей бочаров
Происшествия, Волгоградская область, Россия, Белгородская область, Андрей Бочаров
При атаке беспилотников в Волгоградской области никто не пострадал
При атаке БПЛА в Волгоградской области никто не пострадал, разрушений нет