https://ria.ru/20240309/bespilotnik-1931990648.html

При атаке беспилотников в Волгоградской области никто не пострадал

При атаке беспилотников в Волгоградской области никто не пострадал - РИА Новости, 09.03.2024

При атаке беспилотников в Волгоградской области никто не пострадал

Жертв и разрушений после атаки украинских БПЛА в Волгоградской области нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T09:53

2024-03-09T09:53

2024-03-09T09:53

происшествия

волгоградская область

россия

белгородская область

андрей бочаров

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ВОЛГОГРАД, 9 мар - РИА Новости. Жертв и разрушений после атаки украинских БПЛА в Волгоградской области нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. В субботу утром Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО сбили над Волгоградской областью три украинских беспилотника, еще 41 над Ростовской, два над Курской и один над Белгородской областями. "Силами ПВО Минобороны РФ отбиты все атаки БПЛА киевского режима в течение последних двух суток на территорию Волгоградской области — жертв и разрушений не допущено", - приводит слова Бочарова администрация области в своем Telegram-канале. В пятницу Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи и утром средства ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников над Волгоградской областью.

https://ria.ru/20240309/bespilotnik-1931973690.html

https://ria.ru/20240309/ukraina-1931975631.html

волгоградская область

россия

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, волгоградская область, россия, белгородская область, андрей бочаров