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Умерла 22-летняя артистка цирка на Вернадского - РИА Новости, 09.03.2024
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22:48 09.03.2024 (обновлено: 22:50 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/artistka-1932081982.html
Умерла 22-летняя артистка цирка на Вернадского
Умерла 22-летняя артистка цирка на Вернадского - РИА Новости, 09.03.2024
Умерла 22-летняя артистка цирка на Вернадского
Гендиректор Большого Московского цирка на Вернадского Эдгард Запашный сообщил в Telegram-канале о смерти 22-летней артистки цирка Владе Морозовой. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T22:48
2024-03-09T22:50
эдгард запашный
общество
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Гендиректор Большого Московского цирка на Вернадского Эдгард Запашный сообщил в Telegram-канале о смерти 22-летней артистки цирка Владе Морозовой. "В нашем цирке, Большом Московском цирке произошло горе. Только что в реанимации в первой Градской больнице умерла очень хорошая, молодая артистка Влада Морозова, выпускница циркового училища", - сказал Запашный в видео, опубликованном в его Telegram-канале.Он назвал "враньем" сообщения о смерти артистки перед началом выступления. "Ряд Telegram-каналов сообщали, что она умерла перед началом шоу - это вранье", - подчеркнул Запашный. Он также опубликовал видео, на котором девушку увозят медики, и добавил, что в 20.27 она еще была жива. При этом шоу началось в 17.00.
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эдгард запашный, общество, большой московский государственный цирк
Эдгард Запашный, Общество, Большой Московский Государственный цирк
Умерла 22-летняя артистка цирка на Вернадского

Запашный сообщил, что 22-летняя артистка цирка на Вернадского умерла в больнице

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкБольшой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского в Москве
Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Гендиректор Большого Московского цирка на Вернадского Эдгард Запашный сообщил в Telegram-канале о смерти 22-летней артистки цирка Владе Морозовой.
"В нашем цирке, Большом Московском цирке произошло горе. Только что в реанимации в первой Градской больнице умерла очень хорошая, молодая артистка Влада Морозова, выпускница циркового училища", - сказал Запашный в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Он назвал "враньем" сообщения о смерти артистки перед началом выступления.
«
"Ряд Telegram-каналов сообщали, что она умерла перед началом шоу - это вранье", - подчеркнул Запашный.
Он также опубликовал видео, на котором девушку увозят медики, и добавил, что в 20.27 она еще была жива. При этом шоу началось в 17.00.
 
Эдгард ЗапашныйОбществоБольшой Московский Государственный цирк
 
 
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