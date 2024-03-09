https://ria.ru/20240309/artistka-1932081982.html
Умерла 22-летняя артистка цирка на Вернадского
Умерла 22-летняя артистка цирка на Вернадского - РИА Новости, 09.03.2024
Умерла 22-летняя артистка цирка на Вернадского
Гендиректор Большого Московского цирка на Вернадского Эдгард Запашный сообщил в Telegram-канале о смерти 22-летней артистки цирка Владе Морозовой. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T22:48
2024-03-09T22:48
2024-03-09T22:50
эдгард запашный
общество
большой московский государственный цирк
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Гендиректор Большого Московского цирка на Вернадского Эдгард Запашный сообщил в Telegram-канале о смерти 22-летней артистки цирка Владе Морозовой. "В нашем цирке, Большом Московском цирке произошло горе. Только что в реанимации в первой Градской больнице умерла очень хорошая, молодая артистка Влада Морозова, выпускница циркового училища", - сказал Запашный в видео, опубликованном в его Telegram-канале.Он назвал "враньем" сообщения о смерти артистки перед началом выступления. "Ряд Telegram-каналов сообщали, что она умерла перед началом шоу - это вранье", - подчеркнул Запашный. Он также опубликовал видео, на котором девушку увозят медики, и добавил, что в 20.27 она еще была жива. При этом шоу началось в 17.00.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эдгард запашный, общество, большой московский государственный цирк
Эдгард Запашный, Общество, Большой Московский Государственный цирк
Умерла 22-летняя артистка цирка на Вернадского
Запашный сообщил, что 22-летняя артистка цирка на Вернадского умерла в больнице
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости.
Гендиректор Большого Московского цирка на Вернадского Эдгард Запашный сообщил в Telegram-канале
о смерти 22-летней артистки цирка Владе Морозовой.
"В нашем цирке, Большом Московском цирке произошло горе. Только что в реанимации в первой Градской больнице умерла очень хорошая, молодая артистка Влада Морозова, выпускница циркового училища", - сказал Запашный в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Он назвал "враньем" сообщения о смерти артистки перед началом выступления.
«
"Ряд Telegram-каналов сообщали, что она умерла перед началом шоу - это вранье", - подчеркнул Запашный.
Он также опубликовал видео, на котором девушку увозят медики, и добавил, что в 20.27 она еще была жива. При этом шоу началось в 17.00.