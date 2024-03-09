https://ria.ru/20240309/artistka-1932081982.html

Умерла 22-летняя артистка цирка на Вернадского

Умерла 22-летняя артистка цирка на Вернадского - РИА Новости, 09.03.2024

Умерла 22-летняя артистка цирка на Вернадского

Гендиректор Большого Московского цирка на Вернадского Эдгард Запашный сообщил в Telegram-канале о смерти 22-летней артистки цирка Владе Морозовой. РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T22:48

2024-03-09T22:48

2024-03-09T22:50

эдгард запашный

общество

большой московский государственный цирк

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Гендиректор Большого Московского цирка на Вернадского Эдгард Запашный сообщил в Telegram-канале о смерти 22-летней артистки цирка Владе Морозовой. "В нашем цирке, Большом Московском цирке произошло горе. Только что в реанимации в первой Градской больнице умерла очень хорошая, молодая артистка Влада Морозова, выпускница циркового училища", - сказал Запашный в видео, опубликованном в его Telegram-канале.Он назвал "враньем" сообщения о смерти артистки перед началом выступления. "Ряд Telegram-каналов сообщали, что она умерла перед началом шоу - это вранье", - подчеркнул Запашный. Он также опубликовал видео, на котором девушку увозят медики, и добавил, что в 20.27 она еще была жива. При этом шоу началось в 17.00.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

эдгард запашный, общество, большой московский государственный цирк