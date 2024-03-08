https://ria.ru/20240308/yunarmiya-1931922777.html

Юнармейцы поздравили девушек на улицах российских городов

Юнармейцы поздравили девушек на улицах российских городов - РИА Новости, 08.03.2024

Юнармейцы поздравили девушек на улицах российских городов

Всероссийское движение "Юнармия" в честь празднования Международного женского дня провело акцию "Километр красоты", в рамках которой юнармейцы вышли на улицы... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T17:15

2024-03-08T17:15

2024-03-08T17:15

общество

россия

архангельское

херсонская область

никита нагорный

юнармия

празднование 8 марта

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Всероссийское движение "Юнармия" в честь празднования Международного женского дня провело акцию "Километр красоты", в рамках которой юнармейцы вышли на улицы городов РФ и поздравили девушек с праздником, сообщили в Минобороны РФ. "Всероссийское движение "Юнармия" провело ежегодную акцию "Километр красоты" в честь празднования Международного женского дня. Юнармейцы вышли на центральные улицы своих городов и поздравили прохожих женщин и девушек с первым весенним праздником", - говорится в сообщении. Отмечается, что московские юнармейцы отправились на улицу Никольскую, ребята поздравили женщин с 8 Марта и вручили им букеты из тюльпанов. "Сегодня мы поздравляем всех девушек и женщин с этим прекрасным днем, говорим им комплименты и заряжаемся энергией от их улыбок. Традиционно юнармейцы по всей стране проводят акцию "Километр красоты". Ребята вручают женщинам цветы и желают всего самого наилучшего", - отметил начальник главного штаба "Юнармии" Никита Нагорный. "Километр красоты" также прошел в Астраханской, Архангельской и Херсонской областях, Республике Хакасии, Хабаровском крае и других регионах России.

https://ria.ru/20240308/zakharova-1931883807.html

https://ria.ru/20240308/pozdravlenie-1931862017.html

россия

архангельское

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, архангельское, херсонская область , никита нагорный, юнармия, празднование 8 марта