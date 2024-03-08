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Юнармейцы поздравили девушек на улицах российских городов - РИА Новости, 08.03.2024
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17:15 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/yunarmiya-1931922777.html
Юнармейцы поздравили девушек на улицах российских городов
Юнармейцы поздравили девушек на улицах российских городов - РИА Новости, 08.03.2024
Юнармейцы поздравили девушек на улицах российских городов
Всероссийское движение "Юнармия" в честь празднования Международного женского дня провело акцию "Километр красоты", в рамках которой юнармейцы вышли на улицы... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T17:15
2024-03-08T17:15
общество
россия
архангельское
херсонская область
никита нагорный
юнармия
празднование 8 марта
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Всероссийское движение "Юнармия" в честь празднования Международного женского дня провело акцию "Километр красоты", в рамках которой юнармейцы вышли на улицы городов РФ и поздравили девушек с праздником, сообщили в Минобороны РФ. "Всероссийское движение "Юнармия" провело ежегодную акцию "Километр красоты" в честь празднования Международного женского дня. Юнармейцы вышли на центральные улицы своих городов и поздравили прохожих женщин и девушек с первым весенним праздником", - говорится в сообщении. Отмечается, что московские юнармейцы отправились на улицу Никольскую, ребята поздравили женщин с 8 Марта и вручили им букеты из тюльпанов. "Сегодня мы поздравляем всех девушек и женщин с этим прекрасным днем, говорим им комплименты и заряжаемся энергией от их улыбок. Традиционно юнармейцы по всей стране проводят акцию "Километр красоты". Ребята вручают женщинам цветы и желают всего самого наилучшего", - отметил начальник главного штаба "Юнармии" Никита Нагорный. "Километр красоты" также прошел в Астраханской, Архангельской и Херсонской областях, Республике Хакасии, Хабаровском крае и других регионах России.
https://ria.ru/20240308/zakharova-1931883807.html
https://ria.ru/20240308/pozdravlenie-1931862017.html
россия
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общество, россия, архангельское, херсонская область , никита нагорный, юнармия, празднование 8 марта
Общество, Россия, Архангельское, Херсонская область , Никита Нагорный, Юнармия, Празднование 8 марта
Юнармейцы поздравили девушек на улицах российских городов

Юнармейцы поздравили девушек с 8 Марта на улицах российских городов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЦветы к 8 Марта
Цветы к 8 Марта - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Цветы к 8 Марта. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Всероссийское движение "Юнармия" в честь празднования Международного женского дня провело акцию "Километр красоты", в рамках которой юнармейцы вышли на улицы городов РФ и поздравили девушек с праздником, сообщили в Минобороны РФ.
"Всероссийское движение "Юнармия" провело ежегодную акцию "Километр красоты" в честь празднования Международного женского дня. Юнармейцы вышли на центральные улицы своих городов и поздравили прохожих женщин и девушек с первым весенним праздником", - говорится в сообщении.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
Захарова песней поздравила женщин с праздником 8 Марта
Вчера, 11:38
Отмечается, что московские юнармейцы отправились на улицу Никольскую, ребята поздравили женщин с 8 Марта и вручили им букеты из тюльпанов.
"Сегодня мы поздравляем всех девушек и женщин с этим прекрасным днем, говорим им комплименты и заряжаемся энергией от их улыбок. Традиционно юнармейцы по всей стране проводят акцию "Километр красоты". Ребята вручают женщинам цветы и желают всего самого наилучшего", - отметил начальник главного штаба "Юнармии" Никита Нагорный.
"Километр красоты" также прошел в Астраханской, Архангельской и Херсонской областях, Республике Хакасии, Хабаровском крае и других регионах России.
Военнослужащая - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
Женщины-военнослужащие поздравили россиянок с 8 Марта
Вчера, 07:34
 
ОбществоРоссияАрхангельскоеХерсонская областьНикита НагорныйЮнармияПразднование 8 марта
 
 
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