https://ria.ru/20240308/yunarmiya-1931922777.html
Юнармейцы поздравили девушек на улицах российских городов
Юнармейцы поздравили девушек на улицах российских городов - РИА Новости, 08.03.2024
Юнармейцы поздравили девушек на улицах российских городов
Всероссийское движение "Юнармия" в честь празднования Международного женского дня провело акцию "Километр красоты", в рамках которой юнармейцы вышли на улицы... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T17:15
2024-03-08T17:15
2024-03-08T17:15
общество
россия
архангельское
херсонская область
никита нагорный
юнармия
празднование 8 марта
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Всероссийское движение "Юнармия" в честь празднования Международного женского дня провело акцию "Километр красоты", в рамках которой юнармейцы вышли на улицы городов РФ и поздравили девушек с праздником, сообщили в Минобороны РФ. "Всероссийское движение "Юнармия" провело ежегодную акцию "Километр красоты" в честь празднования Международного женского дня. Юнармейцы вышли на центральные улицы своих городов и поздравили прохожих женщин и девушек с первым весенним праздником", - говорится в сообщении. Отмечается, что московские юнармейцы отправились на улицу Никольскую, ребята поздравили женщин с 8 Марта и вручили им букеты из тюльпанов. "Сегодня мы поздравляем всех девушек и женщин с этим прекрасным днем, говорим им комплименты и заряжаемся энергией от их улыбок. Традиционно юнармейцы по всей стране проводят акцию "Километр красоты". Ребята вручают женщинам цветы и желают всего самого наилучшего", - отметил начальник главного штаба "Юнармии" Никита Нагорный. "Километр красоты" также прошел в Астраханской, Архангельской и Херсонской областях, Республике Хакасии, Хабаровском крае и других регионах России.
https://ria.ru/20240308/zakharova-1931883807.html
https://ria.ru/20240308/pozdravlenie-1931862017.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, архангельское, херсонская область , никита нагорный, юнармия, празднование 8 марта
Общество, Россия, Архангельское, Херсонская область , Никита Нагорный, Юнармия, Празднование 8 марта
Юнармейцы поздравили девушек на улицах российских городов
Юнармейцы поздравили девушек с 8 Марта на улицах российских городов