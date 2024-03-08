https://ria.ru/20240308/vystavka-1931935968.html

Весенний бал кукол в Москве

Весенний бал кукол в Москве - РИА Новости, 08.03.2024

Весенний бал кукол в Москве

Весенний бал авторских кукол открылся в Международный женский день в Москве. Уникальные экспонаты, созданные руками мастеров со всей России, — в фотоленте... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T19:57

2024-03-08T19:57

2024-03-08T22:50

фото

культура

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Весенний бал авторских кукол открылся в Международный женский день в Москве. Уникальные экспонаты, созданные руками мастеров со всей России, — в фотоленте ria.ru.

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2024

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фото, фото, культура