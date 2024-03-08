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Весенний бал кукол в Москве - РИА Новости, 08.03.2024
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19:57 08.03.2024 (обновлено: 22:50 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/vystavka-1931935968.html
Весенний бал кукол в Москве
Весенний бал кукол в Москве - РИА Новости, 08.03.2024
Весенний бал кукол в Москве
Весенний бал авторских кукол открылся в Международный женский день в Москве. Уникальные экспонаты, созданные руками мастеров со всей России, — в фотоленте... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T19:57
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фото
культура
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Весенний бал авторских кукол открылся в Международный женский день в Москве. Уникальные экспонаты, созданные руками мастеров со всей России, — в фотоленте ria.ru.
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353
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фото, фото, культура
Фото, Культура

Весенний бал кукол в Москве

Читать ria.ru в
Весенний бал авторских кукол открылся в Международный женский день в Москве. Уникальные экспонаты, созданные руками мастеров со всей России, — в фотоленте ria.ru.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Весенний Бал кукол открылся в выставочно-презентационном комплексе на Тишинке.

Женщина демонстрирует куклу-собаку на выставке Весенний бал кукол в Москве

Весенний Бал кукол открылся в выставочно-презентационном комплексе на Тишинке.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

В выставке участвуют более 500 мастеров со всей России.

Выставка Весенний бал кукол

В выставке участвуют более 500 мастеров со всей России.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Выставка организована российским художником, меценатом, коллекционером, лауреатом премии правительства России в области культуры Светланой Пчельниковой.

Выставка Весенний бал кукол

Выставка организована российским художником, меценатом, коллекционером, лауреатом премии правительства России в области культуры Светланой Пчельниковой.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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3 из 11
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Среди участников — мастера с мировой известностью и начинающие кукольники.

Выставка Весенний бал кукол

Среди участников — мастера с мировой известностью и начинающие кукольники.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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4 из 11
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

История Бала началась почти 20 лет назад: в 2005 году в Москве открылась первая выставка авторских кукол — Салон кукол на Тишинке.

Посетители посещают выставку Весенний бал кукол в Москве

История Бала началась почти 20 лет назад: в 2005 году в Москве открылась первая выставка авторских кукол — Салон кукол на Тишинке.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

На выставке представлены куклы, созданные во всевозможных техниках, от манекенов ростом с человека до крошечных Дюймовочек.

Куклы, представленные на выставке Весенний бал кукол в Москве

На выставке представлены куклы, созданные во всевозможных техниках, от манекенов ростом с человека до крошечных Дюймовочек.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Гости Бала могут приобрести любой понравившийся экспонат, а также принять участие в благотворительном проекте "Парад кукол — детям".

Выставка Весенний бал кукол

Гости Бала могут приобрести любой понравившийся экспонат, а также принять участие в благотворительном проекте "Парад кукол — детям".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Каждая кукла представляет собой законченное произведение искусства, через которое автор пытается донести свои эмоции и идеи.

Выставка Весенний бал кукол

Каждая кукла представляет собой законченное произведение искусства, через которое автор пытается донести свои эмоции и идеи.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Помимо кукол, на выставке представлены выполненные в различных техниках дизайнерские игрушки.

Куклы, представленные на выставке Весенний бал кукол в Москве

Помимо кукол, на выставке представлены выполненные в различных техниках дизайнерские игрушки.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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9 из 11
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Сейчас Балы кукол проходят ежегодно в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Самаре и других городах России.

Выставка Весенний бал кукол

Сейчас Балы кукол проходят ежегодно в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Самаре и других городах России.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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10 из 11
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкКукла дракона, представленная на выставке "Весенний бал кукол" в Москве.
Кукла дракона, представленная на выставке Весенний бал кукол в Москве
Кукла дракона, представленная на выставке "Весенний бал кукол" в Москве.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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