Весенний бал кукол в Москве

Весенний Бал кукол открылся в выставочно-презентационном комплексе на Тишинке.
Весенний Бал кукол открылся в выставочно-презентационном комплексе на Тишинке.
В выставке участвуют более 500 мастеров со всей России.
В выставке участвуют более 500 мастеров со всей России.
Выставка организована российским художником, меценатом, коллекционером, лауреатом премии правительства России в области культуры Светланой Пчельниковой.
Выставка организована российским художником, меценатом, коллекционером, лауреатом премии правительства России в области культуры Светланой Пчельниковой.
Среди участников — мастера с мировой известностью и начинающие кукольники.
Среди участников — мастера с мировой известностью и начинающие кукольники.
История Бала началась почти 20 лет назад: в 2005 году в Москве открылась первая выставка авторских кукол — Салон кукол на Тишинке.
История Бала началась почти 20 лет назад: в 2005 году в Москве открылась первая выставка авторских кукол — Салон кукол на Тишинке.
На выставке представлены куклы, созданные во всевозможных техниках, от манекенов ростом с человека до крошечных Дюймовочек.
На выставке представлены куклы, созданные во всевозможных техниках, от манекенов ростом с человека до крошечных Дюймовочек.
Гости Бала могут приобрести любой понравившийся экспонат, а также принять участие в благотворительном проекте "Парад кукол — детям".
Гости Бала могут приобрести любой понравившийся экспонат, а также принять участие в благотворительном проекте "Парад кукол — детям".
Каждая кукла представляет собой законченное произведение искусства, через которое автор пытается донести свои эмоции и идеи.
Каждая кукла представляет собой законченное произведение искусства, через которое автор пытается донести свои эмоции и идеи.
Помимо кукол, на выставке представлены выполненные в различных техниках дизайнерские игрушки.
Помимо кукол, на выставке представлены выполненные в различных техниках дизайнерские игрушки.
Сейчас Балы кукол проходят ежегодно в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Самаре и других городах России.
Сейчас Балы кукол проходят ежегодно в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Самаре и других городах России.