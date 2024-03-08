https://ria.ru/20240308/verbovoe-1931888325.html
Рогов сообщил о продвижении российских войск в районе Вербового
Рогов сообщил о продвижении российских войск в районе Вербового - РИА Новости, 08.03.2024
Рогов сообщил о продвижении российских войск в районе Вербового
Российские войска продвинулись в районе села Вербовое в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава местного общественного движения "Мы — вместе с Россией",... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T12:11
2024-03-08T12:11
2024-03-08T15:01
специальная военная операция на украине
запорожская область
работино
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евгений балицкий
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар — РИА Новости. Российские войска продвинулись в районе села Вербовое в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава местного общественного движения "Мы — вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов. "Наши военные благодаря тактическим успехам за последние сутки на километр сдвинули линию фронта западнее села Вербовое по направлению к Работино", — сказал он.По словам Рогова, само Вербовое находится под контролем российской армии, попытки атак украинских войск здесь пресекаются. "Сражение за Работино продолжается, несмотря на усилия противника любой ценой удержать населенный пункт", — подчеркнул Рогов.Ранее он сообщал, что боестолкновения активизировались на нескольких участках линии фронта в Запорожской области. Помимо Работино, бои идут со стороны села Вербовое в сторону Малой Токмачки, а также в районе сел Жеребянки и Пятихатки, северо-восточнее города Васильевка.Село Работино находится на линии фронта в Запорожской области. Киев преподносит продвижение в нем как главное достижение прошлогоднего контрнаступления ВСУ на этом направлении. Именно для его захвата украинское командование ввело в бой бригады с натовской подготовкой из стратегического резерва.В конце февраля Минобороны сообщило, что Вооруженные силы закрепились на опорных пунктах в Работино. Вскоре Рогов заявил, что российские военные взяли под контроль южную часть села. Во вторник он уточнил, что две трети населенного пункта находятся в серой зоне.
https://ria.ru/20240308/korporatsii-1931877714.html
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https://ria.ru/20240308/rossiya-1931822749.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, работино, россия, владимир рогов, евгений балицкий, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Работино, Россия, Владимир Рогов, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Рогов сообщил о продвижении российских войск в районе Вербового
Рогов: российские войска на километр сдвинули линию фронта в районе Вербового
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар — РИА Новости. Российские войска продвинулись в районе села Вербовое в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава местного общественного движения "Мы — вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов.
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"Наши военные благодаря тактическим успехам за последние сутки на километр сдвинули линию фронта западнее села Вербовое по направлению к Работино", — сказал он.
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По словам Рогова, само Вербовое находится под контролем российской армии, попытки атак украинских войск здесь пресекаются.
"Сражение за Работино продолжается, несмотря на усилия противника любой ценой удержать населенный пункт", — подчеркнул Рогов.
Ранее он сообщал, что боестолкновения активизировались на нескольких участках линии фронта в Запорожской области. Помимо Работино
, бои идут со стороны села Вербовое в сторону Малой Токмачки, а также в районе сел Жеребянки и Пятихатки
, северо-восточнее города Васильевка.
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Село Работино находится на линии фронта в Запорожской области. Киев
преподносит продвижение в нем как главное достижение прошлогоднего контрнаступления ВСУ
на этом направлении. Именно для его захвата украинское командование ввело в бой бригады с натовской подготовкой из стратегического резерва.
В конце февраля Минобороны сообщило, что Вооруженные силы закрепились на опорных пунктах в Работино. Вскоре Рогов заявил, что российские военные взяли под контроль южную часть села. Во вторник он уточнил, что две трети населенного пункта находятся в серой зоне.
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