https://ria.ru/20240308/verbovoe-1931888325.html

Рогов сообщил о продвижении российских войск в районе Вербового

Рогов сообщил о продвижении российских войск в районе Вербового - РИА Новости, 08.03.2024

Рогов сообщил о продвижении российских войск в районе Вербового

Российские войска продвинулись в районе села Вербовое в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава местного общественного движения "Мы — вместе с Россией",... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T12:11

2024-03-08T12:11

2024-03-08T15:01

специальная военная операция на украине

запорожская область

работино

россия

владимир рогов

евгений балицкий

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар — РИА Новости. Российские войска продвинулись в районе села Вербовое в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава местного общественного движения "Мы — вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов. "Наши военные благодаря тактическим успехам за последние сутки на километр сдвинули линию фронта западнее села Вербовое по направлению к Работино", — сказал он.По словам Рогова, само Вербовое находится под контролем российской армии, попытки атак украинских войск здесь пресекаются. "Сражение за Работино продолжается, несмотря на усилия противника любой ценой удержать населенный пункт", — подчеркнул Рогов.Ранее он сообщал, что боестолкновения активизировались на нескольких участках линии фронта в Запорожской области. Помимо Работино, бои идут со стороны села Вербовое в сторону Малой Токмачки, а также в районе сел Жеребянки и Пятихатки, северо-восточнее города Васильевка.Село Работино находится на линии фронта в Запорожской области. Киев преподносит продвижение в нем как главное достижение прошлогоднего контрнаступления ВСУ на этом направлении. Именно для его захвата украинское командование ввело в бой бригады с натовской подготовкой из стратегического резерва.В конце февраля Минобороны сообщило, что Вооруженные силы закрепились на опорных пунктах в Работино. Вскоре Рогов заявил, что российские военные взяли под контроль южную часть села. Во вторник он уточнил, что две трети населенного пункта находятся в серой зоне.

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https://ria.ru/20240307/aktivy-1931819561.html

https://ria.ru/20240308/rossiya-1931822749.html

запорожская область

работино

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожская область, работино, россия, владимир рогов, евгений балицкий, вооруженные силы украины, безопасность