Рейтинг@Mail.ru
Из ТРК "Фиеста" в Челябинске эвакуировали 300 человек - РИА Новости, 08.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:58 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/trk-1931921539.html
Из ТРК "Фиеста" в Челябинске эвакуировали 300 человек
Из ТРК "Фиеста" в Челябинске эвакуировали 300 человек - РИА Новости, 08.03.2024
Из ТРК "Фиеста" в Челябинске эвакуировали 300 человек
Триста человек, в том числе 40 детей, эвакуировались из ТРК "Фиеста" в Челябинске в пятницу из-за сработавшей автоматической пожарной сигнализации, сообщил... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T16:58
2024-03-08T16:58
происшествия
челябинск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 8 мар – РИА Новости. Триста человек, в том числе 40 детей, эвакуировались из ТРК "Фиеста" в Челябинске в пятницу из-за сработавшей автоматической пожарной сигнализации, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. По данным пресс-центра, инцидент произошёл в ТРК "Фиеста" в пятницу. "По прибытию сотрудников Челябинского пожарно-спасательного гарнизона было установлено, что произошла сработка автоматической пожарной сигнализации в результате выброса пара в фудкорте. Самостоятельно из здания эвакуировались 300 человек, в том числе 40 детей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240303/pozhar-1930804178.html
челябинск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, челябинск, россия
Происшествия, Челябинск, Россия
Из ТРК "Фиеста" в Челябинске эвакуировали 300 человек

Из ТРК "Фиеста" в Челябинске эвакуировали 300 человек из-за выброса пара

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 8 мар – РИА Новости. Триста человек, в том числе 40 детей, эвакуировались из ТРК "Фиеста" в Челябинске в пятницу из-за сработавшей автоматической пожарной сигнализации, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
По данным пресс-центра, инцидент произошёл в ТРК "Фиеста" в пятницу.
«
"По прибытию сотрудников Челябинского пожарно-спасательного гарнизона было установлено, что произошла сработка автоматической пожарной сигнализации в результате выброса пара в фудкорте. Самостоятельно из здания эвакуировались 300 человек, в том числе 40 детей", - говорится в сообщении.
Место пожара в торговом центре в Кузнецке Пензенской области - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
Пожар в ТЦ в Пензенской области потушили
3 марта, 09:48
 
ПроисшествияЧелябинскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала