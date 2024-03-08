https://ria.ru/20240308/trk-1931921539.html

Из ТРК "Фиеста" в Челябинске эвакуировали 300 человек

Из ТРК "Фиеста" в Челябинске эвакуировали 300 человек - РИА Новости, 08.03.2024

Из ТРК "Фиеста" в Челябинске эвакуировали 300 человек

Триста человек, в том числе 40 детей, эвакуировались из ТРК "Фиеста" в Челябинске в пятницу из-за сработавшей автоматической пожарной сигнализации, сообщил... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T16:58

2024-03-08T16:58

2024-03-08T16:58

происшествия

челябинск

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 8 мар – РИА Новости. Триста человек, в том числе 40 детей, эвакуировались из ТРК "Фиеста" в Челябинске в пятницу из-за сработавшей автоматической пожарной сигнализации, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. По данным пресс-центра, инцидент произошёл в ТРК "Фиеста" в пятницу. "По прибытию сотрудников Челябинского пожарно-спасательного гарнизона было установлено, что произошла сработка автоматической пожарной сигнализации в результате выброса пара в фудкорте. Самостоятельно из здания эвакуировались 300 человек, в том числе 40 детей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240303/pozhar-1930804178.html

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происшествия, челябинск, россия