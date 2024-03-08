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Украина вышла из соглашения СНГ о вооруженных силах и пограничных войсках

Украина вышла из соглашения СНГ о вооруженных силах и пограничных войсках - РИА Новости, 09.03.2024

Украина вышла из соглашения СНГ о вооруженных силах и пограничных войсках

Украина вышла из соглашения с СНГ о вооруженных силах и пограничных войсках, сообщил в пятницу депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в Telegram-канале. РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-08T20:08

2024-03-08T20:08

2024-03-09T00:25

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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Украина вышла из соглашения с СНГ о вооруженных силах и пограничных войсках, сообщил в пятницу депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в Telegram-канале. "Украина выходит из соглашения СНГ о вооруженных силах и пограничных войсках. Такое решение было принято на заседании кабинета министров. Удивительно, что только сейчас. Но уже вышли, и потому хорошо", - написал Гончаренко.Кроме того, по данным представителя кабмина страны в Верховной раде Тараса Мельничука, утвержден законопроект о выходе из соглашения с СНГ о поставках товаров для обеспечения национальных гидрометеорологических служб, который был заключен 9 сентября 1994 года в Москве.

https://ria.ru/20240305/ukraine-1931307901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, москва, алексей гончаренко, снг, верховная рада украины