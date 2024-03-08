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Украина вышла из соглашения СНГ о вооруженных силах и пограничных войсках - РИА Новости, 09.03.2024
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20:08 08.03.2024 (обновлено: 00:25 09.03.2024)
https://ria.ru/20240308/soglashenie-1931943100.html
Украина вышла из соглашения СНГ о вооруженных силах и пограничных войсках
Украина вышла из соглашения СНГ о вооруженных силах и пограничных войсках - РИА Новости, 09.03.2024
Украина вышла из соглашения СНГ о вооруженных силах и пограничных войсках
Украина вышла из соглашения с СНГ о вооруженных силах и пограничных войсках, сообщил в пятницу депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в Telegram-канале. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-08T20:08
2024-03-09T00:25
в мире
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алексей гончаренко
снг
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Украина вышла из соглашения с СНГ о вооруженных силах и пограничных войсках, сообщил в пятницу депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в Telegram-канале. "Украина выходит из соглашения СНГ о вооруженных силах и пограничных войсках. Такое решение было принято на заседании кабинета министров. Удивительно, что только сейчас. Но уже вышли, и потому хорошо", - написал Гончаренко.Кроме того, по данным представителя кабмина страны в Верховной раде Тараса Мельничука, утвержден законопроект о выходе из соглашения с СНГ о поставках товаров для обеспечения национальных гидрометеорологических служб, который был заключен 9 сентября 1994 года в Москве.
https://ria.ru/20240305/ukraine-1931307901.html
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в мире, украина, москва, алексей гончаренко, снг, верховная рада украины
В мире, Украина, Москва, Алексей Гончаренко, СНГ, Верховная Рада Украины
Украина вышла из соглашения СНГ о вооруженных силах и пограничных войсках

Украина вышла из соглашения СНГ 1994 года о ВС и пограничных войсках

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Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Украина вышла из соглашения с СНГ о вооруженных силах и пограничных войсках, сообщил в пятницу депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в Telegram-канале.
«
"Украина выходит из соглашения СНГ о вооруженных силах и пограничных войсках. Такое решение было принято на заседании кабинета министров. Удивительно, что только сейчас. Но уже вышли, и потому хорошо", - написал Гончаренко.
Кроме того, по данным представителя кабмина страны в Верховной раде Тараса Мельничука, утвержден законопроект о выходе из соглашения с СНГ о поставках товаров для обеспечения национальных гидрометеорологических служб, который был заключен 9 сентября 1994 года в Москве.
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Украина вышла из соглашения СНГ о единстве измерений времени и частоты
5 марта, 19:14
 
В миреУкраинаМоскваАлексей ГончаренкоСНГВерховная Рада Украины
 
 
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