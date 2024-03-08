https://ria.ru/20240308/rech-1931931896.html

Конгрессвумен Тейлор-Грин назвала речь Байдена унизительной

Конгрессвумен Тейлор-Грин назвала речь Байдена унизительной - РИА Новости, 08.03.2024

Конгрессвумен Тейлор-Грин назвала речь Байдена унизительной

Послание президента США Джо Байдена в американском конгрессе "о положении союза" было унизительным, считает член палаты представителей Марджори Тейлор-Грин. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T18:49

2024-03-08T18:49

2024-03-08T18:50

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Послание президента США Джо Байдена в американском конгрессе "о положении союза" было унизительным, считает член палаты представителей Марджори Тейлор-Грин. "Эта речь о положении союза является унизительной", - говорится в заявлении Грин в социальной сети Х. По мнению республиканки, выступление Байдена оказалось самым разобщающим и полным злобы из всех, с которыми американские президенты когда-либо выступали в конгрессе. Как подчеркнула Грин, глава Белого дома даже не смог правильно произнести имя американки Лейкен Райли, которая была убита в феврале незаконным мигрантом, попавшим в США благодаря миграционной политике действующего президента. Ранее Байден выступил с ежегодным обращением к конгрессу. Как заявили в Белом доме, американский президент поделился своими "историческими достижениями" на посту главы государства.

https://ria.ru/20240308/bayden-1931879909.html

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в мире, сша, джо байден