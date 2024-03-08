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Конгрессвумен Тейлор-Грин назвала речь Байдена унизительной - РИА Новости, 08.03.2024
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18:49 08.03.2024 (обновлено: 18:50 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/rech-1931931896.html
Конгрессвумен Тейлор-Грин назвала речь Байдена унизительной
Конгрессвумен Тейлор-Грин назвала речь Байдена унизительной - РИА Новости, 08.03.2024
Конгрессвумен Тейлор-Грин назвала речь Байдена унизительной
Послание президента США Джо Байдена в американском конгрессе "о положении союза" было унизительным, считает член палаты представителей Марджори Тейлор-Грин. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T18:49
2024-03-08T18:50
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Послание президента США Джо Байдена в американском конгрессе "о положении союза" было унизительным, считает член палаты представителей Марджори Тейлор-Грин. "Эта речь о положении союза является унизительной", - говорится в заявлении Грин в социальной сети Х. По мнению республиканки, выступление Байдена оказалось самым разобщающим и полным злобы из всех, с которыми американские президенты когда-либо выступали в конгрессе. Как подчеркнула Грин, глава Белого дома даже не смог правильно произнести имя американки Лейкен Райли, которая была убита в феврале незаконным мигрантом, попавшим в США благодаря миграционной политике действующего президента. Ранее Байден выступил с ежегодным обращением к конгрессу. Как заявили в Белом доме, американский президент поделился своими "историческими достижениями" на посту главы государства.
https://ria.ru/20240308/bayden-1931879909.html
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
Конгрессвумен Тейлор-Грин назвала речь Байдена унизительной

Марджори Тейлор-Грин: послание Байдена в конгрессе было унизительным

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЧлен Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин
Член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Послание президента США Джо Байдена в американском конгрессе "о положении союза" было унизительным, считает член палаты представителей Марджори Тейлор-Грин.
«
"Эта речь о положении союза является унизительной", - говорится в заявлении Грин в социальной сети Х.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
Захарова высмеяла выступление Байдена в конгрессе США
Вчера, 11:04
По мнению республиканки, выступление Байдена оказалось самым разобщающим и полным злобы из всех, с которыми американские президенты когда-либо выступали в конгрессе.
Как подчеркнула Грин, глава Белого дома даже не смог правильно произнести имя американки Лейкен Райли, которая была убита в феврале незаконным мигрантом, попавшим в США благодаря миграционной политике действующего президента.
Ранее Байден выступил с ежегодным обращением к конгрессу. Как заявили в Белом доме, американский президент поделился своими "историческими достижениями" на посту главы государства.
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В миреСШАДжо Байден
 
 
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