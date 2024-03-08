https://ria.ru/20240308/rakhmon-1931925065.html
Глава Таджикистана поздравил сограждан с Днем матери
Глава Таджикистана поздравил сограждан с Днем матери - РИА Новости, 08.03.2024
Глава Таджикистана поздравил сограждан с Днем матери
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил сограждан с Днем матери, который отмечается в республике 8 марта, и посоветовал каждой семье иметь как минимум... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T17:37
2024-03-08T17:37
2024-03-08T17:40
таджикистан
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ДУШАНБЕ, 8 мар – РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил сограждан с Днем матери, который отмечается в республике 8 марта, и посоветовал каждой семье иметь как минимум двухлетний запас продовольствия. "В последние годы человечество столкнулось с серьезными проблемами и трагедиями – войнами и кровопролитиями, нехваткой воды и засухой нищетой и голодом. Поэтому мы должны всегда думать о своих семьях и детях и иметь как минимум двухлетний запас продовольствия для наших семей", - сказал Рахмон, выступая с телеобращением по случаю праздника. Глава государства подчеркнул, что воспитание детей, в том числе в духе обучения и освоения профессий, прививание им уважения к старшим и подготовка к самостоятельной жизни, является в основном обязанностью матерей. "Сердце ребенка, его намерения и планы лучше всего понимает и чувствует добрая мать. Мы желаем, чтобы ни одна мать не испытывала боль утраты своего ребенка и не проливала слез горечи", - сказал Рахмон.
https://ria.ru/20240308/pozdravlenie-1931878582.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таджикистан, эмомали рахмон, в мире
Таджикистан, Эмомали Рахмон, В мире
Глава Таджикистана поздравил сограждан с Днем матери
Глава Таджикистана поздравил сограждан и посоветовал им иметь запас еды
ДУШАНБЕ, 8 мар – РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил сограждан с Днем матери, который отмечается в республике 8 марта, и посоветовал каждой семье иметь как минимум двухлетний запас продовольствия.
"В последние годы человечество столкнулось с серьезными проблемами и трагедиями – войнами и кровопролитиями, нехваткой воды и засухой нищетой и голодом. Поэтому мы должны всегда думать о своих семьях и детях и иметь как минимум двухлетний запас продовольствия для наших семей", - сказал Рахмон, выступая с телеобращением по случаю праздника.
Глава государства подчеркнул, что воспитание детей, в том числе в духе обучения и освоения профессий, прививание им уважения к старшим и подготовка к самостоятельной жизни, является в основном обязанностью матерей. "Сердце ребенка, его намерения и планы лучше всего понимает и чувствует добрая мать. Мы желаем, чтобы ни одна мать не испытывала боль утраты своего ребенка и не проливала слез горечи", - сказал Рахмон.
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