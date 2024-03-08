https://ria.ru/20240308/rakhmon-1931925065.html

Глава Таджикистана поздравил сограждан с Днем матери

Глава Таджикистана поздравил сограждан с Днем матери - РИА Новости, 08.03.2024

Глава Таджикистана поздравил сограждан с Днем матери

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил сограждан с Днем матери, который отмечается в республике 8 марта, и посоветовал каждой семье иметь как минимум... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T17:37

2024-03-08T17:37

2024-03-08T17:40

таджикистан

эмомали рахмон

в мире

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ДУШАНБЕ, 8 мар – РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил сограждан с Днем матери, который отмечается в республике 8 марта, и посоветовал каждой семье иметь как минимум двухлетний запас продовольствия. "В последние годы человечество столкнулось с серьезными проблемами и трагедиями – войнами и кровопролитиями, нехваткой воды и засухой нищетой и голодом. Поэтому мы должны всегда думать о своих семьях и детях и иметь как минимум двухлетний запас продовольствия для наших семей", - сказал Рахмон, выступая с телеобращением по случаю праздника. Глава государства подчеркнул, что воспитание детей, в том числе в духе обучения и освоения профессий, прививание им уважения к старшим и подготовка к самостоятельной жизни, является в основном обязанностью матерей. "Сердце ребенка, его намерения и планы лучше всего понимает и чувствует добрая мать. Мы желаем, чтобы ни одна мать не испытывала боль утраты своего ребенка и не проливала слез горечи", - сказал Рахмон.

https://ria.ru/20240308/pozdravlenie-1931878582.html

таджикистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

таджикистан, эмомали рахмон, в мире