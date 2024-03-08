https://ria.ru/20240308/pozhar-1931854537.html

В Кирове загорелся цех по производству мебели

В Кирове загорелся цех по производству мебели - РИА Новости, 08.03.2024

В Кирове загорелся цех по производству мебели

Цех по производству мебели горит в Кирове на площади 700 квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T04:43

2024-03-08T04:43

2024-03-08T04:43

происшествия

киров

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Цех по производству мебели горит в Кирове на площади 700 квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале."В Кирове горит цех по производству мебели. Площадь составляет 700 квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html

киров

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происшествия, киров, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)