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Губернатор Ставрополья поздравил посетительниц выставки "Россия" с 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2024
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Ставропольский край
 
20:22 08.03.2024 (обновлено: 20:23 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/pozdravlenie-1931944017.html
Губернатор Ставрополья поздравил посетительниц выставки "Россия" с 8 Марта
Губернатор Ставрополья поздравил посетительниц выставки "Россия" с 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2024
Губернатор Ставрополья поздравил посетительниц выставки "Россия" с 8 Марта
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров вместе с членами краевого правительства и главами территорий поздравил посетительниц регионального стенда на РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T20:22
2024-03-08T20:23
ставропольский край
общество
ставропольский край
пятигорск
владимир владимиров
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров вместе с членами краевого правительства и главами территорий поздравил посетительниц регионального стенда на выставке "Россия" на ВДНХ, вручив им букеты ставропольских тюльпанов, сообщает пресс-служба регионального правительства."Мы постарались сделать краевой стенд неисчерпаемым источником хорошего настроения для всех посетительниц экспозиции. Букеты, музыка, сердечное тепло - это про наш край. И мы ими щедро делимся. Ставрополье - край для жизни!" – приводит пресс-служба слова Владимирова.Кроме того, в рамках празднования Международного женского дня на стенде Ставрополья состоялся розыгрыш путевок в санатории Пятигорска и розыгрыш меховых шуб от ставропольских производителей.Международная выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства и Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций - всего действует 131 экспозиция.
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общество, ставропольский край, пятигорск, владимир владимиров, выставка-форум "россия"
Ставропольский край, Общество, Ставропольский край, Пятигорск, Владимир Владимиров, Выставка-форум "Россия"

Губернатор Ставрополья поздравил посетительниц выставки "Россия" с 8 Марта

© Фото : пресс-служба Правительства Ставропольского краяГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров вместе с членами краевого правительства и главами территорий поздравил посетительниц регионального стенда на выставке "Россия" на ВДНХ,
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров вместе с членами краевого правительства и главами территорий поздравил посетительниц регионального стенда на выставке Россия на ВДНХ, - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© Фото : пресс-служба Правительства Ставропольского края
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров вместе с членами краевого правительства и главами территорий поздравил посетительниц регионального стенда на выставке "Россия" на ВДНХ,
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров вместе с членами краевого правительства и главами территорий поздравил посетительниц регионального стенда на выставке "Россия" на ВДНХ, вручив им букеты ставропольских тюльпанов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«
"Мы постарались сделать краевой стенд неисчерпаемым источником хорошего настроения для всех посетительниц экспозиции. Букеты, музыка, сердечное тепло - это про наш край. И мы ими щедро делимся. Ставрополье - край для жизни!" – приводит пресс-служба слова Владимирова.
Кроме того, в рамках празднования Международного женского дня на стенде Ставрополья состоялся розыгрыш путевок в санатории Пятигорска и розыгрыш меховых шуб от ставропольских производителей.
Международная выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства и Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций - всего действует 131 экспозиция.
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Вчера, 00:09
 
Ставропольский крайОбществоСтавропольский крайПятигорскВладимир ВладимировВыставка-форум "Россия"
 
 
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