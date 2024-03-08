https://ria.ru/20240308/pozdravlenie-1931944017.html

Губернатор Ставрополья поздравил посетительниц выставки "Россия" с 8 Марта

Губернатор Ставрополья поздравил посетительниц выставки "Россия" с 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2024

Губернатор Ставрополья поздравил посетительниц выставки "Россия" с 8 Марта

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров вместе с членами краевого правительства и главами территорий поздравил посетительниц регионального стенда на РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T20:22

2024-03-08T20:22

2024-03-08T20:23

ставропольский край

общество

ставропольский край

пятигорск

владимир владимиров

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров вместе с членами краевого правительства и главами территорий поздравил посетительниц регионального стенда на выставке "Россия" на ВДНХ, вручив им букеты ставропольских тюльпанов, сообщает пресс-служба регионального правительства."Мы постарались сделать краевой стенд неисчерпаемым источником хорошего настроения для всех посетительниц экспозиции. Букеты, музыка, сердечное тепло - это про наш край. И мы ими щедро делимся. Ставрополье - край для жизни!" – приводит пресс-служба слова Владимирова.Кроме того, в рамках празднования Международного женского дня на стенде Ставрополья состоялся розыгрыш путевок в санатории Пятигорска и розыгрыш меховых шуб от ставропольских производителей.Международная выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства и Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций - всего действует 131 экспозиция.

https://ria.ru/20240308/pozdravlenie-1931844757.html

ставропольский край

пятигорск

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Наталья Макарова

общество, ставропольский край, пятигорск, владимир владимиров, выставка-форум "россия"