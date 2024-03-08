https://ria.ru/20240308/pozdravlenie-1931878582.html

Муфтий поздравил женщин с 8 Марта

Муфтий поздравил женщин с 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2024

Муфтий поздравил женщин с 8 Марта

Быть счастливыми, окруженными заботой и любовью, а также беречь себя пожелал российским женщинам председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T10:48

2024-03-08T10:48

2024-03-08T10:48

россия

равиль гайнутдин

альбир крганов

празднование 8 марта

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Быть счастливыми, окруженными заботой и любовью, а также беречь себя пожелал российским женщинам председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Равиль Гайнутдин. Его поздравление опубликовано на сайте ДУМ РФ."Поздравляю вас с Международным женским днем - первым праздником весны, днем женственности и проявления особого уважения к прекрасной половине человечества. Вы - наши матери, жены, дочери, сестры, коллеги и соратницы - пример огромной духовной силы, инициативности и, вместе с тем, доброты, милосердия и мягкости", - говорится в поздравлении муфтия Гайнутдина. Он привел в пример женщин - правителей, ученых, деятелей культуры, но отметил, что если женщина занимает "скромные посты на службе",или не занимает вовсе никаких, "для своей семьи она - организующее начало и источник вдохновения, для свои детей - центр Вселенной и самый близкий человек". "Каждая из вас достойна понимания, любви и уважения. Молитвенно желаю всем вам, дорогие мои соотечественницы, сохранять и оберегать свой созидательный потенциал, быть внимательными и бережными к себе, несмотря на ту огромную жертвенность и самоотдачу, которая присуща россиянкам. Желаю, чтобы каждая женщина была окружена заботой, теплотой и любовью со стороны своих близких и родных, чтобы они всегда радовали её сердце и делали счастливой!" - пожелал муфтий Гайнутдин. В свою очередь, глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов отметил, что в исламе женщина занимает особое место. "Она - хранительница домашнего очага, первый учитель и незаменимая помощница, в трудах которой зарождается душевное и культурное богатство будущих поколений. Сквозь призму исламских традиций и ценностей, мы осознаем глубину ответственности, возложенной на женщину - не только заботиться о благополучии семьи, но и передавать детям основы веры и духовности, учить их целомудрию и духовной чистоте. Вы воспитываете детей не только на словах, но и на своем примере, вкладывая в них частицу своей души, веры и бесконечного труда", - сказал муфтий Крганов, слова которого приведены на сайте ДСМР. В этот день, подчеркнул он, стоит "отдать дань уважения женщине - матери, сестре, дочери и супруге". "Пусть сегодня каждый сын подойдет к своей матери и скажет, как любит и ценит ее, что они - самые прекрасные создания Всевышнего в этом мире, как ангелы. Коран гласит: "И Мы завещали человеку быть добрым к своим родителям и заботиться о них, особенно о матери, ибо мать носит его в своей утробе, и ее слабость увеличивается по мере того, как растет ребёнок". Слова Пророка Мухаммада (мир ему и благословение), который учил нас, что "Рай лежит под ногами ваших матерей", напоминают о значимости женщины", - заключил муфтий.

https://ria.ru/20240308/shoygu-1931865150.html

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Дарья Буймова

россия, равиль гайнутдин, альбир крганов, празднование 8 марта