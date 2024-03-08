https://ria.ru/20240308/politsiya-1931918552.html

В Кишиневе прокомментировали скопление полиции в аэропорту

В Кишиневе прокомментировали скопление полиции в аэропорту - РИА Новости, 08.03.2024

В Кишиневе прокомментировали скопление полиции в аэропорту

Скопление правоохранителей в аэропорту Кишинева не связано с приездом главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул из России, а является обычным делом,... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T16:28

2024-03-08T16:28

2024-03-08T16:28

молдавия

гагаузия

россия

валентина матвиенко

евгения гуцул

совет федерации рф

таможенный союз

владимир путин

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КИШИНЕВ, 8 мар - РИА Новости. Скопление правоохранителей в аэропорту Кишинева не связано с приездом главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул из России, а является обычным делом, заявил глава Генинспектората полиции Виорел Чернэуцяну в комментарии местному порталу Realitatea.md. Группа сторонников Гуцул пришли к зданию аэропорта, чтобы встретить главу Гагаузии. Часть из них попали в зал ожидания, люди пришли с цветами. Полиция ведет себя спокойно, задержаний нет. "Виорел Чернэуцяну сообщил Realitatea.md, что полиция не имеет никакого отношения к приезду Евгении Гуцул из России, не считает, что башкану Гагаузии следует придавать слишком большое значение, и утверждает, что в аэропорту всегда присутствуют правоохранительные органы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале портала. Гуцул находилась с рабочим визитом в России, где у нее состоялись встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, другими представителями власти РФ. Кроме того, она приняла участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, где провела переговоры с руководством регионов России, с которыми у Гагаузии уже действуют соглашения о партнерстве. Гуцул отмечала, что намерена расширить экономическое, социальное и культурное сотрудничество с Краснодарским краем и Пензенской областью. Глава Гагаузии сообщила также, что на полях Всемирного фестиваля молодежи обсудила с президентом РФ Владимиром Путиным политическую ситуацию в Молдавии. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. После выборов главы Гагаузии центральные власти Молдавии начали оказывать давление на регион. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. КС признал эти поправки незаконными, но парламент готов повторно принять соответствующий закон. Кроме того, президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Конституционный суд Молдавии 19 июня минувшего года постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор", от которой выдвигалась на пост главы Гагаузии Гуцул. Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. Также парламент запретил членам партии "Шор" участвовать в выборах на протяжении трех лет. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20240307/moldavia-1931814872.html

https://ria.ru/20240306/vstrecha-1931601951.html

молдавия

гагаузия

россия

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молдавия, гагаузия, россия, валентина матвиенко, евгения гуцул, совет федерации рф, таможенный союз, владимир путин